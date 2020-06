Thanh Hóa tổng kết công tác tuyển quân năm 2020

Sáng 24-6, UBND tỉnh - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020; thảo luận phương hướng công tác tuyển quân năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu IV; các đơn vị nhận quân; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu IV giao 3.552 chỉ tiêu cho 12 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 317 chỉ tiêu cho 6 đơn vị thuộc Bộ Công an. Lễ giao nhận quân cho các đơn vị Quân đội và Công an được tổ chức cùng thời gian, địa điểm tại các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo long trọng, nghiêm trang và nhanh gọn, thời gian tổ chức không quá 25 phút theo đúng chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu IV về việc tổ chức giao nhận quân khi đang có dịch COVID-19 gây ra; trong đó có một số địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, như: TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung, Nông Cống, Yên Định, Thường Xuân, Như Xuân...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự; công tác nắm nguồn, quản lý nguồn công dân lên đường nhập ngũ; công tác sơ tuyển, khám sức khỏe; công tác tham mưu phối hợp, hiệp đồng… Đồng thời nêu những bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV, đại tá Vũ Xuân Hùng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền ghi nhận và biểu dương những thành tích của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV Vũ Xuân Hùng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt đầy đủ Luật NVQS, các thông tư, chỉ thị và văn bản hướng dẫn của cấp trên về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để thanh niên và người dân hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện Luật NVQS. Trong công tác quản lý thanh niên nhập ngũ phải đề cao vai trò trách nhiệm của trưởng thôn, khu phố, Bí thư chi bộ và các đoàn thể. Công tác tổ chức lễ giao, nhận quân, đón quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương phải đảm bảo trang trọng, đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công dân nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ khắc phục khó khăn để quân nhân yên tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu IV Vũ Xuân Hùng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phải tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn các huyện được phân công, theo dõi, tham mưu cho Hội đồng NVQS các giải pháp cụ thể, hiệu quả, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các địa phương, không để bị động bất ngờ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan huớng dẫn cụ thể các địa phương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng. Chống các biểu hiện tiêu cực, khoán trắng cho cơ sở và cơ quan Quân sự, Công an các xã, phường, thị trấn trong công tác tuyển quân. Các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao quân trong việc rà soát, giao nhận hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi để công tác bàn giao quân với các địa phương được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2020.

Minh Hiếu