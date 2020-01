Tết Sa Ná ấm tình quân dân

Khi sắc trời đang chuyển mình vào Xuân, cũng là lúc những người dân bản Sa Ná hối hả chuẩn bị đón tết. Mùa Xuân đầu tiên họ được đón tết trong khu tái định cư mới, bản làng mới, những nếp nhà mới.

Ấm áp trong căn nhà mới, niềm vui như được nhân đôi khi tết đến Xuân về, quân cùng dân chung tay chuẩn bị tết. Không chỉ đủ đầy hương vị tết cổ truyền của dân tộc như thịt lợn, bánh chưng, cành đào, mâm ngũ quả, bánh kẹo… Mà ở đó còn có tình quân dân đoàn kết gắn bó keo sơn, tình cảm đó luôn được nhân lên trong lúc thiên tai địch họa…

Tết này được đón tết trong căn nhà mới, được bộ đội thường xuyên động viên, tặng quà, tổ chức vui xuân đón tết đã làm vơi đi phần nào đau thương mất mát đối với anh Nguyễn Văn Yếc, người đã mất đi người vợ thân yêu và toàn bộ nhà cửa, tài sản trong cơn lũ dữ. Anh Yếc tâm sự “Bộ đội đến giúp trong một tháng làm được cái nhà ở, hôm nay là ngày tết, các anh, các chú bộ đội đến tận nhà trao quà tết cho gia đình em, không biết nói gì hơn em rất cảm ơn các chú bộ đội đã đến động viên, chia sẻ, giúp em vơi bớt phần nào đau thương mất mát”.

Để có được một mùa Xuân đủ đầy, đầm ấm, vượt qua đau thương, giúp dân nhanh chóng phát triển kinh tế, ổn định đời sống, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ LLVT Thanh Hóa phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân vùng lũ nỗ lực khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian, ngày đêm san rừng bạt núi, làm đường, dựng nhà, xây dựng trường học, các thiết chế văn hóa để 51 hộ dân vùng Sa Ná có nơi ở mới. Đây chính là thành quả của tình đoàn kết quân – dân cá nước, là sự gắn bó mật thiết với nhân dân của Bộ đội Cụ Hồ hôm nay trên vùng phên dậu phên dậu biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vi Thanh Yêm, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn cho biết: “Trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã điều quân lên tăng cường cho chính quyền, địa phương chúng tôi, khẩn trương dựng nhà, có trách nhiệm rất cao, kết hợp với làm công tác dân vận ở địa phương như dọn dẹp vệ sinh môi trường, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân”.

Mùa Xuân Canh Tý này, nhân dân vùng lũ còn có chương trình “Tết Sa Ná ấm tình dân bản” được các cấp, các ngành phối hợp cùng LLVT tổ chức với các hoạt động gói bánh chưng, văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian… Cùng với đó là hàng trăm suất quà tặng nhân dân vùng lũ Sa Ná cùng vui Xuân đón tết.

Trung tá Bùi Trung Điền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quan Sơn cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đến từng gia đình, tiến hành tổ chức đón xuân, vui tết cùng bà con nhân dân, tổ chức các trò chơi dân gian, gói bánh chưng và các hoạt động vui xuân đón tết khác, bảo đảm ý nghĩa, đầm ấm. Trong thời gian tới, Ban chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục sát cánh cùng bà con nhân dân bản Sa Ná trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, sát cánh cùng bà con trong tăng gia, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống ở khu tái định cư”.

Một mùa xuân mới đã về, sắc xuân đang hiện rõ trên từng gương mặt bà con nhân dân vùng lũ Sa Ná, hứa hẹn một năm mới an lành, mùa màng bội thu. Luôn đồng hành cùng người dân nơi đây là những hy sinh vất vả của Bộ đội Cụ Hồ, để người dân được hưởng một cuộc sống ấm no, an lành, một mùa Xuân đầm ấm vui tươi, hạnh phúc. Nhân dân vùng lũ đã và đang là những nốt nhạc vút cao giữa ngút ngàn rừng xanh biên giới.

Nguyễn Thanh Hải