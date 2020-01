Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Chiều 6-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS, MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP trên các nội dung đã ký kết. Nổi bật là đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác quốc phòng địa phương năm 2019; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; công tác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc, dự báo, đánh giá kịp thời tình hình, phối hợp, tham mưu xử lý tốt các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết qủa đạt được năm 2019, đồng thời nêu lên những mặt còn hạn chế trong triển khai phối hợp và thống nhất nội dung chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2020.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham gia lễ ký kết chương trình phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp năm 2019. Đồng thời, đề nghị MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục triển khai công tác phối hợp năm 2020, theo hướng toàn diện, đồng bộ các chiến lược QP, AN; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ QS, QP, trọng tâm là Chương trình hành động số 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Phối hợp, chỉ đạo nâng cao chất lượng chất lượng tuyển quân, tuyển đủ 3.550 thanh niên nhập ngũ, thẩm định chặt chẽ chất lượng chính trị tuyển sinh quân sự; chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Tiếp tục phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện tốt 5 nội dung xây dựng cơ sở theo Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ QS, QP trong tình hình mới”. Coi trọng việc xây dựng thế trận lòng dân thực sự vững chắc. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Báo Thanh Hóa thống nhất chương trình phối hợp.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, MTTQ, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS,QP năm 2020.

Minh Hiếu