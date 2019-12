Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Sáng 13-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019; triển khai nhiệm vụ hiệp đồng giao nhận quân năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh trao Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc công tác tuyển quân năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDN tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh; Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu IV; các đơn vị nhận quân; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu IV giao 3.650 chỉ tiêu, với 16 đơn vị nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng và 178 chỉ tiêu thuộc Bộ Công an. Tỉnh Thanh Hóa đã tuyển chọn và tổ chức Lễ giao nhận quân cho các đơn vị Quân đội và Công an cùng một ngày, giao đủ 100% chỉ tiêu, trong đó một số tiêu chí về chất lượng công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội tăng so với năm 2018, như: Sức khỏe loại 1 tăng 0,15%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp tăng 0,2%; con cán bộ, đảng viên tăng 01,%; dân tộc ít người tăng 4,8%.

Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ giao 3.550 chỉ tiêu chọn và gọi nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, đối tượng tiêu chuẩn tuyển chọn theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Thông tư số 148/TT-BQP ngày 4-10-2018 của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thời gian tổ chức Lễ giao quân tại các địa phương vào cùng một ngày (Thứ 3, ngày 11-2-2020)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá công tác tuyên truyền giáo dục về Luật nghĩa vụ quân sự; công tác nắm nguồn, quản lý nguồn công dân lên đường nhập ngũ; công tác sơ tuyển, khám sức khỏe; công tác tham mưu phối hợp, hiệp đồng… Đồng thời nêu lên những bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm thực hiện tốt nghiệm vụ tuyển quân năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phải tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn các huyện được phân công, theo dõi, tham mưu cho Hội đồng NVQS các giải pháp cụ thể, hiệu quả, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các địa phương, không để bị động bất ngờ. UBND và Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố phải làm tốt công tác tuyên truyền để thanh niên và người dân hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện phải chủ động tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức thực hiện tốt tất cả các khâu của quá trình tuyển quân, trong đó đặc biệt lưu ý và chỉ đạo chặt chẽ công tác khám sức khỏe; phải làm tốt công tác quản lý thanh niên nhập ngũ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; giao trách nhiệm từ thôn trưởng, bí thư chi bộ và các đoàn thể trong việc thâm nhập, quản lý quân số. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị nhận quân trong việc tuyển chọn và quản lý quân số. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với quân nhân, đây cũng là một biện pháp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao quân trong việc rà soát, giao nhận hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi để công tác bàn giao quân với các địa phương được thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý quân khi tiếp nhận về đơn vị, đồng thời thường xuyên tạo mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền, địa phương trong quá trình quân nhân tại ngũ trở về địa phương.

Các đơn vị giao nhận nhận quân đã ký kết biên bản hợp đồng giao, nhận quân năm 2020.

Tại hội nghị, các đơn vị giao nhận nhận quân đã ký kết biên bản hợp đồng giao, nhận quân năm 2020. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã trao Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc công tác tuyển quân năm 2019.

