Nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Bộ đội biên phòng tuyến núi phối hợp tuần tra biên giới.

Trong những năm qua, các đơn vị, địa phương khu vực miền núi của tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trong đó chú trọng thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Để triển khai hiệu quả phong trào, các đồn biên phòng đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Điển hình như huyện Mường Lát phối hợp phát động phong trào quần chúng tham gia xây dựng thôn, bản không có tội phạm; mô hình “Thanh niên làm chủ đường biên”, “Già làng, trưởng bản cùng dòng họ, con cháu đăng ký quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc”; “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; “Tổ tự quản công trình biên giới”; “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”; “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”... Sau khi thành lập, các tổ tự quản đã phát huy vai trò là cầu nối tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; tham gia công tác hòa giải; phối hợp với lực lượng công an, biên phòng phát hiện, ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc có liên quan đến ANTT... Với cách làm linh hoạt, hiệu quả, đến nay trên địa bàn huyện Mường Lát đã thành lập, duy trì được 90 tổ bảo vệ ANTT bản, khu phố; 155 tổ an ninh xã hội; duy trì có hiệu quả 7 mô hình dòng họ tự quản về ANTT. Làm tốt công tác vận động, tranh thủ chức sắc trong tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc gần 200 buổi tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm quy định của pháp luật...

Qua công tác tham mưu của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trên toàn tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức ký kết và duy trì hoạt động 17 cặp bản kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; 5 đơn vị BĐBP kết nghĩa với các đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào; có 2 tập thể, 85 cá nhân đăng ký bảo vệ 213,6 km đường biên và 92 mốc quốc giới/88 vị trí, 13 cọc dấu biên giới; thành lập 768 tổ ANTT thôn, bản/2.415 thành viên tham gia; nhân dân đã cung cấp cho BĐBP hàng nghìn tin, tài liệu có giá trị liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Bên cạnh đó, BĐBP Thanh Hóa còn xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch, như: Đề án “Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; “Tăng cường cán bộ BĐBP giữ chức phó bí thư đảng ủy các xã biên giới”; thực hiện tốt Đề án 2023-ĐA/BTCTU ngày 28-3-2010 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Phát triển đảng viên và chi bộ đảng ở các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa”...

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong triển khai các phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển, gắn với giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Gia Bảo