Mùa Xuân trên những cung đường tuần tra biên giới

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cùng sự đồng lòng của nhân dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới của tỉnh đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Số vụ vi phạm pháp luật, số người mắc tệ nạn xã hội, tình trạng phá rừng, di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép có xu hướng giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.