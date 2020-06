Mùa khô 2019-2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa hoàn thành vượt kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 19-6, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019-2020. Đồng chí Thái Đức Hạnh, Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, dự.

Toàn cảnh hội nghị.

Mùa khô 2019-2020 ở nước bạn Lào và trong nước có nhiều khó khăn tác động, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4, sự giúp đỡ tận tình của nước bạn Lào, trực tiếp là Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn và cấp ủy chính quyền, các ban công tác tìm kiếm, quy tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, ở nước bạn Lào, đội đã tìm kiếm, cất bốc được 20 hài cốt liệt sĩ đưa về nước an táng, đạt 133,3% so với chỉ tiêu đã xác định. Trong nước, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 liệt sĩ đầy đủ thông tin, đã bàn giao cho địa phương và thân nhân, 2 liệt sĩ có tên được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, đạt 100% chỉ tiêu so với kế hoạch.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thảo luận, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về công tác tuyên truyền, thu thập thông tin; tổ chức lực lượng, bảo đảm phương tiện, kinh phí; công tác ban giao, phối hợp tổ chức lễ tiễn đưa, hồi hương, an táng hài cốt liệt sĩ. Đồng thời rút ra những kinh nghiệm để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào và ở trong nước đạt kết quả cao hơn. Phấn đấu mùa khô 2021-2022, Ban Chỉ đạo 515 tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Lào được 12 đến 15 mộ liệt sĩ trở lên; và từ 10 đến 12 mộ liệt sĩ trong nước trở lên.

Lê Hà