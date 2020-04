Lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (Quan Hóa) tuần tra biên giới.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đã và đang lan tỏa rộng khắp, thu hút các tầng lớp nhân dân trên những bản làng vùng cao xứ Thanh tham gia, hưởng ứng.

Kể từ khi thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg , ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các đồn biên phòng đã phối hợp với các xã biên giới tổ chức tuyên truyền và phát động đến toàn thể nhân dân khu vực biên giới. Đồng thời, lựa chọn những tập thể, hộ gia đình, cá nhân điển hình ký kết tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh thôn, bản... Từ những việc làm thiết thực đó, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới của tỉnh đã giảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhân dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Điển hình như xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc và được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đến nay, xã Hiền Kiệt đã thành lập được 7 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản với 21 thành viên; 1 cá nhân, hộ gia đình tự quản đường biên, mốc quốc giới. Trong quá trình hoạt động, các tổ tự quản đã cung cấp tin báo, giúp Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và chính quyền xã nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc không để xảy ra khiếu kiện, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Hàng năm xã Hiền Kiệt cũng phối hợp chặt chẽ với cụm dân cư Nậm Ngà, huyện Viêng Xay (Lào) duy trì tổ chức hội nghị giao ban vào dịp đầu năm, để đánh giá tình hình công tác phối hợp giữa các bên, qua đó góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuần tra đường biên mốc giới theo định kỳ 12 lần/năm...

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 01 về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã nhân lên niềm tin, sự hưởng ứng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung, người dân xã Hiền Kiệt nói riêng. Thông qua phong trào, đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

