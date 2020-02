Huyện Tĩnh Gia: Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2020 đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tĩnh Gia và các ngành của huyện cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân, tiễn đưa 204 thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ vào sáng 11-2-2020.

UBND Thị trấn Tĩnh Gia gặp mặt, tặng quà các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, huyện Tĩnh Gia được giao tuyển chọn, gọi 204 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 190 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Thời gian qua, Hội đồng NVQS huyện Tĩnh Gia đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và hướng dẫn Hội đồng NVQS các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe tại cơ sở và tại huyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, sát với chỉ tiêu được giao.

Trên cơ sở kết quả thâm nhập, chốt quân số với các đơn vị, Hội đồng NVQS huyện Tĩnh Gia đã chủ động hoàn chỉnh hồ sơ, chốt quân số tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị gồm: Lữ Đoàn 101 - Hải quân; Trung Đoàn 102, Sư Đoàn 308, Quân Đoàn 1; Trung Đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân Đoàn 1; Tiểu Đoàn 140, Quân Đoàn 1; Bộ Tổng tham mưu và Tiểu đoàn 40, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa. Sau phát lệnh nhập ngũ, bước đầu tình hình tư tưởng của các thanh niên và gia đình đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Do tình hình dịch cúm do chủng vi rút mới Corona đang bùng phát, đồng thời thực hiện Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tại buổi lễ giao nhận quân năm 2020 chỉ đón công nhân tham gia nhập ngũ và các đại biểu về dự lễ, vì vậy để buổi lễ giao nhận quân năm 2020 diễn ra ngắn gọn, thời gian không quá 25 phút, tránh tập trung đông người. Trong những ngày qua, Hội đồng NVQS huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho các gia đình có thân nhân nhập ngũ thực hiện việc đưa tiễn tại địa phương, các gia đình không thực hiện việc đưa tiễn thanh niên tại huyện, làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, quyền và trách nhiệm của công dân nhập ngũ xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc trên hệ thống truyền thanh, qua băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, đồng thời chuẩn bị phương tiện để đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trung tâm Y tế huyện đã chuẩn bị trang thiết bị để thực hiện việc đo thân nhiệt cho 204 công dân lên đường nhập ngũ trước khi tổ chức buổi lễ giao nhận quân, Phòng Y tế huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin, Thể thao và du lịch huyện và UBND thị trấn tổ chức tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực sân vận động huyện vào chiều ngày 9-2-2020.

Công tác chuẩn bị về trang trí khánh tiết, lễ đài, tuyên truyền trực quan tại khu vực sân vận động huyện (nơi diễn ra buổi lễ giao nhận quân) và khu vực các tuyến đường trung tâm trên địa bàn thị trấn Tĩnh Gia đã được ngành văn hóa, thông tin cơ bản hoàn tất. Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau buổi lễ cũng được công an huyện triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, sáng 11-2-2020 cùng với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020, để tiễn đưa 204 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Sỹ Thành