Huyện Như Xuân: Sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2020

Sáng 4-2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Như Xuân tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, huyện Như Xuân được giao chỉ tiêu 89 quân nhân nhập ngũ, cho 4 đơn vị gồm Bộ tư lệnh quân đoàn 1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Đoàn nghi lễ - Bộ tổng tham mưu, Cục C10 - Bộ công an. Nhìn chung số thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ tư tưởng ổn định sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2020. Về kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020, sẽ diễn ra từ 7h30 phút đến 11h30 phút ngày 11-2-2020 tại sân Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện.

Để lễ giao, nhận quân đúng thời gian, đủ quân số, đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, Hội đồng NVQS huyện giao cho các cơ quan chức năng, các thành viên Hội đồng NVQS huyện chuẩn bị tốt địa điểm, thời gian, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ giao, nhận quân. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ số tân binh, bố trí phương tiện đưa đón tân binh đến địa điểm giao, nhận quân bảo đảm thời gian, an toàn; phối hợp với đơn vị nhận quân làm tốt công bàn giao quân số nhanh, gọn, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Quỳnh Nga