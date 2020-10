Hiệu quả từ việc thực hiện các đề án bảo vệ biên giới

Thanh Hóa có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào với 92 mốc quốc giới/88 vị trí, 13 cọc dấu biên giới... Để quản lý tốt địa bàn biên giới, Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả.

Bằng tình cảm và trách nhiệm, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa (BĐBP) luôn tích cực chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh - trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

BĐBP Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh về nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng các địa bàn biên giới vững mạnh về mọi mặt. Sự quan tâm đó đã được cụ thể qua các Đề án lớn của tỉnh như: Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020”.

Ngay sau khi triển khai Đề án, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các huyện biên giới phối hợp với BĐBP nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng thôn, bản. Nhờ vậy các Đề án đã và đang phát huy tốt giá trị trong thực tiễn, huy động được sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Phạm Đình Thuấn - Trưởng phòng Trinh sát BĐBP tỉnh cho biết hiệu quả qua 5 năm thực hiện các Đề án đã tạo được sự hưởng ứng tốt trong quần chúng Nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo được sự chuyển hóa địa bàn theo chiều hướng tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm và hành động thiết thực.

Các lực lượng, chính quyền địa phương và quần chúng Nhân dân trên tuyến biên giới đã phối hợp chặt chẽ, tích cực với đấu tranh, trấn áp tội phạm; coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức giác ngộ cho quần chúng Nhân dân, tập trung vận động cai nghiện, giáo dục cảm hóa các đối tượng vi phạm; kết hợp với đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, triệt xóa cơ bản nhiều đường dây, điểm, tụ điểm bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, giai đoạn 2015 - 2020 BĐBP Thanh Hóa đã bắt, xử lý 756 vụ, 767 đối tượng, thu giữ 492,76kg ma túy các loại; phát hiện và thông báo cho nước bạn Lào triệt phá được 581,9ha cây thuốc phiện…

Đến nay 16/16 xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã có 151 già làng, trưởng bản, người có uy tín tự nguyện đăng ký bảo vệ dấu hiệu đ­­ường biên, mốc giới, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, đồng thời đã thành lập 768 tổ an ninh - trật tự thôn bản/2415 thành viên tham gia, 100% các thôn, bản khu vực biên giới đều có tổ hòa giải.

Công tác quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu được thực hiện theo đúng quy định, đổi mới cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại thăm thân, buôn bán trao đổi hàng hóa.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, lượng lượng BĐBP đã phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và các ngành trên địa bàn biên giới tổ chức 53 chốt cố định trên biên giới, 12 tổ kiểm soát lưu động với 426 lượt người tham gia. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý 59 vụ/121 đối tượng vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh.

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, qua thực hiện các Đề án trên địa bàn huyện đã phát huy được hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nhất là trong công tác phòng, chống hoạt động di dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định về chính trị trên địa bàn.

Hiệu quả của các Đề án là đã phát huy được “thế trận lòng dân” tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp đề ra. Đặc biệt là phát huy được vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên khu vực biên giới trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, anh em dòng họ không di cư tự do, không truyền đạo trái pháp luật, không tiếp tay cho địch và các phần tử xấu, không tái trồng cây thuốc phiện, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ đối với một số dòng họ trong đồng bào dân tộc Mông.

Xuân Thủy