Công bố qui hoạch điều chỉnh khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Lát

Sáng 21-9-2020, tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch điều chỉnh Khu Kinh tế, Quốc phòng (KTQP) Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; một số sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo huyện Mường Lát; bí thư, chủ tịch 8 xã trong vùng dự án KTQP Mường Lát và Đoàn KTQP 5.

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 24-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo 2768/BQP-Kte ngày 5-8-2020 của Bộ Quốc phòng về việc công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu KTQP đến năm 2025, Khu KTQP Mường Lát quy hoạch đến năm 2025 cơ bản giữ nguyên phạm vi địa bàn, qui mô thuộc 5 xã gồm: Pù Nhi, Tam Chung, Tén Tằn, Quang Chiểu, và Mường Chanh, tiếp tục đầu tư xây dựng theo Quyết định số 4225/QĐ-BQP ngày 29-10-2013 của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, điều chỉnh mở rộng quy mô Khu KTQP Mường Lát thêm 3 xã biên giới, gồm: Trung Lý, Nhi Sơn, và Mường Lý (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa). Đây là các xã biên giới và xã đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều; địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, bản cách xa trung tâm xã gần 50km; sản xuất nông, lâm nghiệp hoàn toàn phụ thuộc thiện nhiên, các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do vẫn còn xảy ra, là địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các hạng mục đầu tư xây dựng gồm các công trình chuyển tiếp: 3 hạng mục công trình đường giao thông với tổng chiều dài 8,5km; 1 công trình thủy lợi; 2 điểm trường học; 16 nhà văn hóa; 510m2 doanh trại; 3 hạng mục về phát triển sản xuất (hỗ trợ khuyến nông). Công trình đề xuất mới gồm: 1 hạng mục công trình điện (Trạm biến áp và đường dây trung thế và đường dây 0,4kVA tại 6 bản của xã Quang Chiểu (Cúm, Pù Đứa, Cò Cài, Suối Tút, Hạm, Quăn Dao), 1 hạng mục công trình giao thông với tổng chiều dài 1,5km; 1 công trình cầu; 1 công trình cấp nước; 2 hạng mục phát triển sản xuất.

Đối với các xã mở rộng, khi lập quy hoạch chi tiết, đề xuất nhu cầu vốn đầu tư xây dựng bổ sung phù hợp với cơ cấu nguồn vốn phân bổ cho khu KTQP.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Thiếu tướng Hà Tân Tiến, phó Tư lệnh Quân khu 4, ghi nhận kết quả trong công tác phối hợp, lãnh đạo, tổ chức thực hiện giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thanh Hóa, đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo huyện Mường Lát phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Đoàn KTQP 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của Đoàn KTQP 5 trong xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu có liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm Quyết định số 49 và văn bản của Bộ Quốc phòng về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các khu KTQP đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Thống nhất kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch giữa Đoàn KTQP 5 với cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát cùng các xã trong vùng dự án. Đoàn KTQP 5 bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu, tỉnh Thanh Hóa để phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng huyện Mường Lát triển khai thực hiện các điều chỉnh dự án Khu KTQP Mường Lát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy hoạch đã đề ra.

Nguyễn Thanh Hải