Công an tỉnh Thanh Hóa chủ động quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt sau khi tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với COVID-19 tại TP Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm ANTT, phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

CBCS Công an TP Sầm Sơn thực hiện nhiệm vụ giám sát khu vực phong tỏa tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn.

Ngày 6-8, Thanh Hoá đã chính thức ghi nhận ca nhiễm COVID-19, được định danh là bệnh nhân 748, trú tại thôn Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn. Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, ngay tối 6-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp này, ngoài yêu cầu Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện, xã tiếp tục quán triệt đầy đủ các chỉ đạo của Tỉnh, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo phong toả khu dân cư ở xã Quảng Vinh – nơi có bệnh nhân dương tính, theo hướng dẫn của Bộ Y tế; dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, mát xa, vũ trường trong vòng 15 ngày... Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị, địa phương siết chặt công tác phòng chống dịch hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa bảo đảm phòng chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi sức khoẻ của người dân lấy tăng trưởng kinh tế.

Riêng Công an tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã quán triệt cho toàn thể CBCS thực hiện nghiêm túc các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch bệnh; trang cấp thiết bị y tế (khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ, nước rửa tay sát khuẩn) cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch và trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; tiêu độc, khử trùng toàn bộ cơ quan, doanh trại; tổ chức đo thân nhiệt hàng ngày cho CBCS và nhân dân đến giao dịch; chủ động phương án phối hợp tham gia điều trị dịch bệnh, cách ly cho CBCS và nhân dân...

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, thông báo cảnh báo về tin giả, tin không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19, cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo bán khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn trên mạng xã hội; tổ chức rà soát xác định số người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và từ các địa phương có dịch trở về Thanh Hóa để tiến hành kiểm tra, cách ly y tế theo quy định; phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua biên giới; thành lập 4 trạm kiểm soát phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo dừng tổ chức các cuộc họp, hội nghị không thật sự cần thiết, tập trung triển khai lực lượng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các khu cách ly tập trung, cách ly y tế; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đưa tin sai sự thật, lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, trục lợi bất chính...

Song song với công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an đã, đang quyết liệt triển khai các biện pháp quản lý Nhà nước về ANTT theo chức năng, nhiệm vụ, CBCS Công an “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tiến hành rà soát từng từng hộ dân, quản lý từng cụm dân cư, khu phố, từng cơ sở kinh doanh lưu trú…. để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước, hoặc từ các địa phương có dịch trở về địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các hệ, loại đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng công an đã khởi tố 4 vụ, 4 bị can lừa đảo bán khẩu trang y tế trên mạng xã hội; vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; phát hiện, ngăn chặn và xử lý gần 150 trường hợp công dân Thanh Hóa đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19; xử lý hành chính nhiều trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội...

Công an huyện Thiệu Hóa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng lừa bán khẩu trang

Chỉ tính từ ngày 25-7-2020 đến ngày 6-8-2020, Công an tỉnh đã nhanh chóng rà soát, lập danh sách 2.144 người nước ngoài (đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ) đang cư trú, hoạt động trên địa bàn; phối hợp đưa đi cách ly tập trung 7 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh lưu trú, hoạt động tại Thanh Hóa không có đầy đủ giấy tờ, hoặc không thực hiện đầy đủ yêu cầu khai báo theo quy định; quản lý chặt chẽ, tổ chức cách ly theo đúng quy định 46 công dân trên địa bàn từ nước ngoài trở về địa phương; kịp thời phát hiện 1 xe khách vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Đắk Lắk, sau đó quay trở lại Thanh Hóa vào ngày 29-7-2020 để triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định...

Sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh và những nỗ lực, cố gắng của CBCS Công an Thanh Hóa từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đấu tranh phòng, chống tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, nâng cao nhận thức và hành động của người dân trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.

