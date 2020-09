Công an Thanh Hóa triển khai ứng dụng mạng xã hội trong phòng, chống tội phạm

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 267/KH-CAT-PV01 của Giám đốc Công an tỉnh về ứng dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, cải cách hành chính và phòng chống tội phạm.

Việc triển khai ứng dụng mạng xã hội trong công tác nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các ứng dụng trên nền tảng internet để kịp thời cung cấp thông tin chính thống định hướng dư luận, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, huy động nhân dân tích cực phản ánh về các vấn đề liên quan đến an ninh - trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra còn cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Thiết lập công cụ để lực lượng công an tương tác, trao đổi với người dân qua mạng internet, kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh của người dân và xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên có liên quan đến an ninh - trật tự.

Theo đó, sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh - trật tự; thông tin, tình hình và kết quả công tác nổi bật của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an Thanh Hóa nói riêng; thông báo, hướng dẫn người dân nhận thức rõ âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hướng dẫn, vận động nhân dân tự giác phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, Công an tỉnh đã tổ chức thiết lập, đăng kí xác thực Facebook Fanpage và Zalo Official Account “Công an tỉnh Thanh Hóa”; chỉ đạo 27 Công an huyện và công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn thiết lập, đăng kí xác thực các tài khoản Facebook Fanpage và Zalo Official, đồng thời đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ vô hiệu hóa các trang Facebook Fanpage và Zalo giả mạo.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn Công an các đơn vị công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình triển khai kế hoạch, đồng thời hướng dẫn, tập huấn việc thiết lập, đăng kí xác thực và sử dụng Facebook Fanpage và Zalo page.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào nhiệm vụ công tác công an có vai trò rất quan trọng, giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Công an Thanh Hoá luôn là đơn vị đi đầu ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác công an và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, qua đó đã có nhiều đơn vị Công an trong toàn quốc đến học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ rõ xuất phát từ những tiện ích mà mạng xã hội đem lại, việc ứng dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, cải cách hành chính và phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Thanh Hoá có ý nghĩa rất lớn, là cầu nối, công cụ, kênh thông tin tương tác giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân. Qua đó, sẽ giúp lực lượng Công an Thanh Hoá làm tốt công tác bảo đảm an ninh - trật tự, cải cách hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an ninh mạng, an toàn thông tin và chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước cũng như các quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Văn Thiện