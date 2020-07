Công an Thanh Hoá: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Sáng 10-7, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các Phòng và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đại tá Trần Phú Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Tại hội nghị, sau khi nghe Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản trong kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết công tác Công an toàn quốc 6 tháng đầu năm 2020, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Công an Thanh Hóa.

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ công an, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động về lực lượng, phương tiện, biện pháp và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch công tác nên tình hình ANTT được đảm bảo ổn định.

Trong đó, nổi bật là an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và hình thành điểm nóng phức tạp; đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá diễn ra trên địa bàn tỉnh; phạm pháp hình sự giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 84,2%, không có tội phạm hoạt động “lộng hành”, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an, cải cách hành chính phục vụ nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, tai nạn giao thông, cháy nổ giảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Kiện toàn xong tổ chức bộ máy các đơn vị công an trong tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được bố trí Công an chính qui. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19....

Các kết quả đó đã góp phần quan trọng, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh biểu dương ghi nhận, đánh giá cao.

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị sơ kết đã làm rõ thêm một số tình hình liên quan đến công tác an ninh; tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; tội phạm ma túy; công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm; công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tại cơ sở...

Phát biểu ý kiến kết luận, Đại tá Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2020 các đơn vị Công an trong tỉnh cần tập trung thực hiện có hiệu quả 5 đề án công tác lớn của Công an tỉnh: Đề án đảm bảo ANTT tại đại bàn KKT Nghi Sơn; Đề án đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn bán người; Đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích và giết người do nguyên nhân xã hội; Đề án đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và Đề án củng cố lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Trong đó, trên lĩnh vực an ninh phải xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng cấp huyện, thị, thành phố tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các đơn vị. Phải chú trọng đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc và an ninh tuyến biên giới, không để hình thành phức tạp; đảm bảo an toàn về ANTT tại các khu công nghiệp; làm tốt công tác đảm bảo ANTT đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư của tỉnh.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội để làm giảm phạm pháp hình sự; triệt xoá bằng được các băng ổ nhóm tội phạm; không để hình thành băng ổ nhóm mới; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nổi, tội phạm gáy bức xúc trong nhân dân như: Tội phạm hoạt động tín dụng đen, tội phạm can dự vào các lĩnh vực kinh tế, đấu giá tài sản; tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm gây án. Đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma tuý, tập trung triệt phá, bóc gỡ các đường dây, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Tăng cường các biện pháp công tác để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường...

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, cần chú trọng việc kiểm tra, giám sát các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng “núp bóng” hoạt động; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, doanh nghiệp và các khu dân cư, ưu tiên tập huấn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, nhất là lỗi vi phạm phương tiện chở quá khổ, quá tải, các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia say, lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép...

Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, hậu cần, cần tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; làm tốt công tác định biên các đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, qui trình, chế độ công tác của các đơn vị và CBCS; phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót của CBCS, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của lực lượng Công an Thanh Hóa trong lòng nhân dân. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn, các đơn vị và toàn thể Công an tỉnh Thanh Hóa cùng nhau đoàn kết, nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2020.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ công an và Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh; Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thái Thanh