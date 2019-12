Bước chân lặng lẽ của người chiến sĩ công an

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của những người lính vẫn đổ giữa thời bình để bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Dù là ở giữa thành phố hay núi rừng biên cương, người chiến sĩ công an vẫn luôn phải đối mặt với những hiểm nguy khi đấu tranh trực diện với tội phạm. Trong cuộc chiến ấy, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương tật. Nhưng chưa khi nào khó khăn, gian khổ khiến họ phải chùn bước.

Trung tá Nguyễn Khánh Toàn.

Đã là công an thì không bao giờ lùi bước

Vừa ngồi xuống mâm cơm, chuông điện thoại đột ngột reo vang, Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng Công an phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa vội đứng dậy nghe điện thoại rồi vội vã lên đường. Đã quá quen với những bữa cơm thường xuyên vắng mặt chồng, những dịp lễ, tết cũng chỉ có hai mẹ con, người phụ nữ đã đồng hành cùng Trung tá Nguyễn Khánh Toàn suốt bao năm qua chỉ mong chồng và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, bình yên trở về.

Nội dung cuộc điện thoại anh Toàn nghe là thông tin đồng đội báo cáo về tung tích của đối tượng Lê Văn Dung, biệt danh Dung “mèo”, cư trú tại phường Đông Sơn. Đây là đối tượng cộm cán không chỉ buôn bán ma túy, sử dụng “hàng nóng” mà còn đứng ra hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê... “Trong giới giang hồ, Dung là cái tên được nhiều đàn em biết đến. Đối tượng này là một kẻ lưu manh, côn đồ từng có nhiều tiền án, tiền sự và rất liều lĩnh. Ngoài ra, Dung còn là đối tượng nghiện ma túy đá” - Trung tá Toàn cho biết.

Sự cảnh giác, liều lĩnh của Dung thể hiện ở chỗ hắn nuôi rất nhiều chó bull và lắp camera quanh nhà. Chính vì vậy, không dễ gì mà người lạ có thể tiếp cận được hắn. Mỗi khi ra ngoài Dung luôn mang “hàng nóng” bên người. Để truy bắt được đối tượng này, Công an phường Đông Sơn đã phối hợp với lực lượng cảnh sát truy nã Công an tỉnh triển khai, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành bao vây, truy bắt. “Là một đối tượng có nhiều năm trong giới giang hồ nên Dung đã chuẩn bị sẵn súng và có thể sử dụng bất cứ lúc nào nếu phát hiện có người lạ xông vào nhà... Chưa kể, xung quanh hắn cũng có nhiều đàn em có máu mặt để bảo vệ đại ca. Vì thế, chúng tôi phải rất cẩn thận khi tiếp cận đối tượng, đưa ra nhiều phương án vây bắt” - Trung tá Toàn chia sẻ.

Dù tự tin vào khả năng “nảy số” của mình nhưng phải đến khi đối tượng Dung tra tay vào còng số 8, Trung tá Nguyễn Khánh Toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Một chuyên án chỉ thành công trọn vẹn khi bắt giữ được đối tượng cùng tang vật mà vẫn đảm bảo an toàn cho tính mạng của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn. Việc bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Dung đã được cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân hết sức ghi nhận, ủng hộ. Anh tâm niệm: “Đã là người chiến sĩ công an thì cho dù có khó khăn, gian khổ, hiểm nguy đến đâu cũng phải lấy sự bình yên của nhân dân làm tôn chỉ và mục đích sống của mình”.

Nói về những chiến công của đơn vị, Trung tá Toàn khẳng định, trong trận chiến với tội phạm, không bao giờ có thể chiến thắng nếu đơn thương độc mã. Mỗi vụ việc thành công là mồ hôi, công sức, sự hy sinh của mỗi người trong đơn vị, từ người đứng đầu đến các chiến sĩ trẻ.

Máu vẫn đổ giữa thời bình

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân, Nguyễn Khánh Toàn được điều về nhận công tác tại Công an TP Thanh Hóa. Sau đó hưởng ứng phong trào thanh niên xung phong đi công tác tại các huyện miền núi, anh chuyển lên Đội Điều tra Công an huyện Như Xuân. Ngay từ những ngày đầu gian khó, người lính ấy đã sẵn sàng đi, đến, xông pha tới những nơi vùng sâu, vùng xa của huyện.

Ngày hôm ấy, thị trấn Yên Cát yên bình bỗng bị xáo trộn bởi một vụ gây rối. Đối tượng Lê Xuân Hùng, trú tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh có biểu hiện gây rối, đập phá các xe khách tại bến xe Yên Cát. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, anh Toàn và đồng đội lập tức có mặt tại hiện trường. Trong quá trình bắt giữ, anh Toàn bị đối tượng dùng dao đâm một nhát chí mạng. Cú đâm xuyên từ lưng thấu vào tận phổi khiến anh gục xuống...

Vết thương chạm tim, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan nội tạng, anh Toàn được chuyển gấp ra Bệnh viện 19-8 và phải nằm điều trị tích cực hơn 2 tháng tại đây. Cuộc sống của mọi người trong gia đình anh đảo lộn hoàn toàn, ai cũng thấp thỏm, lo lắng. Tuy thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng nhát dao ấy đã lấy đi của anh trên 40% sức khỏe. Dù vết thương có hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, song anh Toàn khẳng định: “Chẳng có ai muốn làm liệt sĩ hay thương binh cả, nhưng khi đất nước cần, người dân trông cậy, dù có phải hy sinh cả tính mạng thì đó cũng là niềm vinh dự, tự hào. Mình là công an, nhiệm vụ của mình là đảm bảo an toàn, bình yên cho nhân dân, vì thế không được phép lùi bước trước bất cứ hiểm nguy, khó khăn nào cả”.

25 năm trôi qua, người chiến sĩ công an ngày nào bây giờ đã là Trưởng Công an phường Đông Sơn. Trong công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, anh đã trực tiếp cùng đồng đội đến từng nhà, gặp từng người để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nói cho họ nghe cái đúng, cái sai và vạch trần dã tâm của kẻ xấu. Trong quan điểm xử lý công việc của mình, anh luôn chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ lấy nhân văn để cảm hóa con người; tạo điều kiện cho những người lầm lỗi nhận ra sai lầm. Từ đó, kéo họ trở lại với cuộc sống đời thường; cảm hóa, giáo dục giúp họ lựa chọn hướng đi đúng trong cuộc sống. Điều đó đã góp phần làm giảm tỷ lệ phạm pháp trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội.

Anh cũng hiểu được những khó khăn, vất vả của những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ cũng như những nguy hiểm họ phải đối mặt. Từ đó, anh luôn sát cánh, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cùng đồng đội. Sự động viên, khen thưởng và khích lệ kịp thời của anh đã giúp họ tiếp tục “chân cứng đá mềm” cùng anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, 5 năm liền Công an phường Đông Sơn giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc... cá nhân Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, nhiều năm liên tiếp được suy tôn là chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Những phần thưởng đó là động lực giúp anh và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn cuộc sống yên vui, no ấm cho nhân dân.

Đối với Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, niềm tự hào về nghề nghiệp khi khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng là nguồn động lực cực kỳ to lớn cho bản thân để tiếp tục phấn đấu, học tập và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tin rằng với sức trẻ, trí tuệ cùng niềm đam mê công việc, chắc chắn anh cùng đồng đội sẽ tiếp tục lập những chiến công xuất sắc vì bình yên cuộc sống nhân dân.

Bài và ảnh: Tăng Thúy