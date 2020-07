Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm

Ngày 3 - 7 - 2020, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, triển khai và thực hiện đồng bộ nhiệm vụ QS- QP địa phương; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; triển khai, phối hợp thực hiện nghị định số 03/NĐ-CP về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Hỗ trợ kinh phí và thiết bị y tế giúp Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) phòng chống dịch COVID-19 trên 1 tỷ 700 triệu đồng; điều động trên 53 nghìn lượt dân quân tự vệ với gần 141 nghìn ngày công tham gia tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. 27 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân (3.552 chỉ tiêu) đạt chất lượng tốt; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 3 cho 200 đồng chí; bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho 40 cán bộ, nhân viên; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền và trang thiết bị tổng trị giá gần 140 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và luyện tập, diễn tập Chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, sát với tình huống chiến đấu. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, chính trị nội bộ; hệ thống nghị quyết, kế hoạch năm được triển khai kịp thời, đồng bộ. Công tác tham mưu, phối hợp được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng. Bảo đảm đầy đủ hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, đối ngoại quân sự; chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt. đã tập trung chỉ đạo, tiến hành tổ chức đại hội đảng các cấp, trong lực lượng, được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng tốt… Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời yêu cầu, 6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và lực lượng vũ trang; xây dựng LLVT tỉnh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xẩy ra. Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; góp phần ổn định chính trị; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động luyện tập các phương án SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra ngay tư cơ sở; giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao hiệu quả xây dựng và hoạt động KVPT; phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Rà soát chu đáo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết của LLVT Quân khu 4.

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 và Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 9 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, cũng cố Quốc phòng và Bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Thanh Hải