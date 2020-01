Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm và chúc Tết tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý, sáng 10-1-2020, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) do Trung tá Phăn Sỷ Sòn My Say, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn, đã sang thăm chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Trung tá Phăn Sỷ Xòn My Xay, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn tặng quà, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việ,c lãnh đạo Bộ CHQS hai tỉnh đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh của hai nước nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn nói riêng. Đồng thời đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng trong thời gian qua; thống nhất nội dung chương trình phối hợp thời gian tới, tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý.

Thay mặt đoàn đại biểu quân sự tỉnh Hủa Phăn, Trung tá Phăn Sỷ Sòn My Say đã gửi lời chúc mừng năm mới, an khang, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, đồng thời mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác đoàn kết hữu nghị, bền chặt, thủy chung của Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng và 2 nước Việt Nam - Lào nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ngọc Lê