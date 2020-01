Bộ CHQS Thanh Hóa: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Sáng 6-1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng địa phương, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nội dung tập trung vào nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo, chỉ huy điều hành trọng tâm, những kiến nghị đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Trên cơ sở ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan cấp trên, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch xác định các nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm có trọng tâm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện cơ bản, đầy đủ, toàn diện, đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hội nghị, các phòng, ban và Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ còn thiếu, một số nhiệm vụ mới, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, đặc biệt là phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, mục tiêu là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ; nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, diễn tập, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực tham gia ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả lụt bão…. làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.

Ngọc Lê-Xuân Hùng