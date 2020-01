BĐBP Thanh Hóa: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân Khu Kinh tế Nghi Sơn

Trong những ngày đầu năm 2020, khi Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần, tổ công tác tuyên truyền của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Ban an ninh Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đang tổ chức tiếp nhận các loại vật liệu nổ do ngư dân tự giác giao nộp.

Ngư dân xã Nghi Sơn tự nguyện giao nộp mìn tự tạo và pháo nổ.

Qua đó đã thu được 18 quả mìn tự tạo có trọng lượng khoảng 2kg và 10kg pháo nổ, đây là kết quả tốt của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Anh Đậu Văn Hưng, chủ tàu cá thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, người đã gương mẫu chấp hành việc giao nộp 5 quả mìn tự tạo và vận động các chủ tàu cá trên địa bàn cùng tự nguyện giao nộp, cho biết: Số mìn tự tạo trên được ngư dân chúng tôi trao đổi trên biển cho nhau, cất giữ để nổ vào đêm giao thừa cầu may theo quan niệm cũ, sau khi được Bộ đội Biên phòng tuyên truyền thì tôi và những chủ tàu khác đã hiểu được tác hại của việc tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ nên cùng nhau đến để giao nộp cho cán bộ biên phòng.

Trên đây chỉ là một trong những kết quả cụ thể của việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong thời gian qua trên địa bàn Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

BĐBP và Ban an ninh Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp nhận mìn tự tạo và pháo nổ do người dân giao nộp.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, BĐBP Thanh Hóa có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 21 km bờ biển với 3 cảng biển và địa bàn 6 xã gồm Hải Bình; Tĩnh Hải; Hải Yến; Hải Thượng; Nghi Sơn; Hải Hà của huyện Tĩnh Gia và khu vực cảng nội địa Thanh Hoá thuộc hạ lưu cầu Hoàng Long (thành phố Thanh Hóa) đến phao số 0 với chiều dài 22,5 km, nơi có khu Kinh tế Nghi Sơn, là 1 trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước, được Chính phủ ưu tiên đầu tư, nơi tập trung hàng ngàn công nhân, chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc. Bên cạnh đó, việc làm và nhiều dịch vụ vui chơi giải trí gia tăng đã làm cho tình hình mất an ninh trật tự trong khu vực cũng tăng theo. Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nhiều năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, hải đảo”. Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, xuất, nhập, quá cảnh, góp phần thúc đẩy giao lưu, hội nhập, hợp tác Quốc tế, phát triển kinh tế của đất nước và của địa phương. Kiểm tra, giám sát, kiểm soát tàu thuyền bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy định trên cơ sở tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phương tiện ra vào cảng. Năm 2019, đã làm thủ tục nhập cảnh cho 367 phương tiện/6.637 thuyền viên, với trên 6 triệu tấn hàng hóa các loại; xuất cảnh cho 355 phương tiện/6.582 thuyền viên, hàng hóa trên 3.5 triệu tấn…

Thượng tá Lê Văn Long, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn cho biết, đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Do đó, Đảng ủy đơn vị đã xây dựng nghị quyết, tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền. Trong năm 2019, đơn vị thành lập các tổ, đội công tác tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân được 15 buổi với 1.300 lượt người nghe, phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã và Cảng vụ Nghi Sơn, Cảng cá Hải Bình được 45 buổi về Công ước của Liên hiệp Quốc về Luật biển; Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ; Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc; Hiến pháp năm 2013, Luật Biên giới Quốc gia, Luật biển Việt Nam 2012; Nghị định 71/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới biển; Nghị định 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các Tổ tàu thuyền an toàn, Tổ tự quản về ANTT theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ khu vực hành lang tiếp nhận dầu thô của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Nội dung tuyên truyền, được đơn vị lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, trong đó chú trọng các đối tượng đặc thù, người lao động trong doanh nghiệp, các địa bàn có các dự án đầu tư. Hình thức, phương pháp tuyên truyền được đa dạng hóa, sử dụng linh hoạt như: tổ chức hội nghị, lớp bồi dưỡng, tọa đàm, buổi nói chuyện, …

Thông qua công tác tuyên truyền đã từng bước đẩy lùi được các tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn đã từng bước thay đổi, từ đó người dân đã cung cấp cho BĐBP nhiều nguồn tin có giá trị. Trong năm 2019, đơn vị đã chủ trì bắt giữ, xử lý 26 vụ, 26 đối tượng. Trong đó, điều tra hình sự 5 vụ, trên 5 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 21 vụ, trên 21 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 100 triệu đồng. So với những năm trước đây đã giảm cả về số vụ và số người vi phạm.

Ông Nguyễn Hồng Quân – Trưởng Công an xã Nghi Sơn cho biết, trong thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là ngư dân làm nghề khai thác thủy sản trên biển, loại bỏ việc tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn. Qua đó đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tình hình hoạt động của các loại tội phạm giảm xuống đáng kể, những hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành một trọng điểm kinh tế ven biển năng động với chức năng đô thị - công nghiệp - dịch vụ - du lịch.

Xuân Thủy