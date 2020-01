Xử phạt hơn 960 triệu đồng các lái xe vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Tính đến sáng 13 -1, sau 12 ngày Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt các lái xe ô tô, mô tô 963 triệu đồng.

Đã có 242 lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn tỉnh bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn sau hơn 12 ngày Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.

Trong tổng số tiền phạt nói trên, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện và xử phạt 250 triệu đồng, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phát hiện và xử phạt 713 triệu đồng. Đã có tổng cộng 242 lái xe bị xử phạt, trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xử phạt 74 trường hợp (6 lái xe ô tô và 68 lái xe mô tô); lực lượng Cảnh sát Giao thông các huyện, thị xã, thành phố xử phạt 168 trường hợp (9 lái xe ô tô, 159 lái xe mô tô).

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn một lái xe lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hậu Lộc.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Qua 12 ngày triển khai thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm 50% số vụ tai nạn so với 12 ngày cuối cùng của năm 2019. Nghị định mới này đang đi vào cuộc sống, mang lại nhiều kỳ vọng về giảm thiểu tai nạn và những thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra trên địa bàn cả nước.

Nhiều lái xe container, xe ô tô tải đường dài cũng bị kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở.

Được biết, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 - 1 - 2020, có nhiều quy định mới so với các nghị định, quy định trước đó nhằm hiện thực hóa quy định cấm người đã uống rượu, bia vẫn lái xe. Theo đó, đã có những chế tài mạnh, đủ sức răn đe với các lái xe vi phạm nồng độ cồn. Mức phạt cao nhất cho lái xe ô tô uống rượu bia có thể lên đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái trong 2 năm…

Lực lượng Cảnh sát Giao thông chốt chặn, kiểm tra nồng độ cồn vào buổi tối tại các cửa ngõ ra/vào TP Thanh Hóa.

Lê Đồng