(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ.

{publishtime} {title} {lead} {title} Xử phạt gần 800 triệu đồng sau 2 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ. Lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa ra quân kiểm tra kiểm tra nồng độ cồn. Cùng với Phòng CSGT, kể từ ngày 15-5, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra quân tuyên truyền và thành lập các tổ, chốt TTKS xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ATGT. Trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Người điều khiển phường tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia, ma tuý và các chất kích thích khác, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh, chở quá số người quy định, xe quá tải trọng, quá kích thước thành thùng xe… Kết quả sau 2 ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 647 trường hợp vi phạm, tạm giữ 133 phương tiện, phạt tiền gần 800 triệu đồng, trong đó có 39 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn, phạt tiền gần 140 triệu đồng. Phạm Hòa

