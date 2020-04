Xử phạt 195 triệu đồng đối với 19 người vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân vừa ban hành các Quyết định xử phạt 19 người đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ tạm dừng kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng theo điểm c, Khoản 4, điều 11, Nghị định 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các đối tượng tụ tập hát karaoke tại Thị trấn Thọ Xuân.

Trước đó, qua công tác tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT, Công an thị trấn Thọ Xuân phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng hát Karaoke và sử dụng ma túy tại quán karaoke Bảo Bảo ở thị trấn Thọ Xuân. Tại chỗ, lực lượng Công an đã phát hiện một nhóm 9 đối tượng gồm 5 nam và 4 nữ là nhân viên của quán đang tập trung hát karaoke trong một phòng và có biểu hiện đã sử dụng ma túy.

Cũng tại thời điểm này, một nhóm thanh niên khác gồm 10 người đang chuẩn bị vào phòng hát cũng bị lực lượng Công an lập biên bản và yêu cầu các đối tượng về trụ sở giải quyết.

Qua xét nghiệm nhanh, đã có 8 người cho kết quả dương tính với ma túy.

Đỗ Duy Nhã