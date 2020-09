Xử lý “quái xế”: Kiên quyết, kịp thời

Lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với Công an TP Thanh Hóa bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm.

“Quái xế” là từ được dùng để mô tả hành vi lái xe nguy hiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Thực trạng này thời gian gần đây diễn ra liên tục trên địa bàn TP Thanh Hóa và các khu vực phụ cận, buộc lực lượng công an phải sử dụng các biện pháp quyết liệt để xử lý nghiêm các “quái xế” này.

Ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Thanh Hóa vào các buổi tối, nhiều tốp thanh niên điều khiển mô tô phân khối lớn cố ý vi phạm trật tự an toàn giao thông như: lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở quá số người quy định... Thậm chí nhiều đối tượng còn tháo biển số, che biển số, cố tình cản trở, trêu chọc lực lượng thi hành nhiệm vụ... Hành vi của các đối tượng này không những gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường, gây bức xúc trong Nhân dân.

Đại úy Lường Thanh Thái, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh cho biết: Không những vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong quá trình tuần tra kiểm soát, nhiều đối tượng còn mang theo cả dao, kiếm, bình xịt hơi cay sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Trước thực trạng trên, thực hiện Kế hoạch số 819/KH-PK02 về “Phòng, chống các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; chống đối, cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát” được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, Phòng Cảnh sát cơ động đã khảo sát, rà soát, nắm phương thức hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên có hành vi cố tình vi phạm Luật An toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn. Từ đó phân công, bố trí lực lượng triển khai các phương án vây bắt với phương châm “Vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn cho Nhân dân, người tham gia giao thông và cả chính đối tượng”. Với sự tính toán kỹ lưỡng, sự vào cuộc quyết liệt, chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục “quái xế” lộng hành trên đường phố đã bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ trước sự chứng kiến và đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân.

Sau hơn 1 tuần triển khai kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ, xử lý 49 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phát hiện, thu giữ 5 dao, kiếm, bình xịt hơi cay... Các đối tượng bị bắt giữ, xử lý đa số là những thanh niên ham chơi, đua đòi.

Thượng tá Nguyễn Văn Chung, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời gian tới, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không để các đối tượng này gây mất trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự nơi công cộng, gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông.

Những hành vi ngông cuồng, xem thường pháp luật như các trường hợp trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc bắt giữ, xử lý chỉ là biện pháp bất khả kháng. Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho chính mình và mọi người, trước tiên mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và mỗi gia đình cần quan tâm giáo dục, quản lý con, em mình một cách chặt chẽ hơn.

Đình Hợp

(Công an tỉnh)