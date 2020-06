Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ: Góp phần giữ gìn bình yên bản làng

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) được đặc biệt coi trọng và thường xuyên đẩy mạnh với nhiều biện pháp thiết thực. Qua đó, tăng cường vai trò, hiệu quả quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật quần chúng Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Lực lượng công an tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Là tỉnh có địa bàn rộng, trong đó có 11 huyện miền núi, với 192 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào và hơn 1 triệu đồng bào các dân tộc sinh sống, do tập tục và đặc điểm môi trường sinh sống của đồng bào các dân tộc, nhiều người dân trên địa bàn các huyện miền núi phía Tây của tỉnh luôn có thói quen lưu giữ và sử dụng súng săn, súng kíp và các loại cung, nỏ, dao, kiếm... để bảo vệ mùa màng, vật nuôi và săn bắn, mưu sinh. Phần lớn số lượng VK, VLN, CCHT này đều do đồng bào các dân tộc tự chế, tuy thô sơ nhưng vẫn có tính sát thương cao. Bên cạnh số vũ khí tự chế, thời gian gần đây, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng các băng, ổ nhóm tội phạm sử dụng VK, VLN, CCHT để gây án, giải quyết mâu thuẫn, thanh toán lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đã và đang có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT và tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

Để tăng cường công tác quản lý, thu hồi VK, VLN, CCHT, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân giao nộp VK, VLN và CCHT. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, cũng như những tác hại của việc tàng trữ vũ khí trái phép. Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tích cực nhằm từng bước đưa công tác quản lý, thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp.

Riêng các lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến VK, VLN, CCHT, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí trái phép, để kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Mặt khác, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, biên phòng và lực lượng công an cơ sở tranh thủ và phát huy vai trò của những người có uy tín, già làng, trưởng bản, cán bộ cốt cán trong đồng bào các dân tộc, để tuyên truyền, vận động Nhân dân vừa tự giác giao nộp, vừa tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT. Do chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, nên ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, các đơn vị công an trong tỉnh đã thu hồi và vận động Nhân dân tự giác giao nộp gần 3.000 khẩu súng săn, súng tự chế, súng bắn đạn ghém và súng quân dụng; gần 1.000 viên đạn các loại; 38 quả lựu đạn và hàng nghìn vũ khí nguy hiểm khác như dao, kiếm, mã tấu... Kết quả đó đã góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án, đồng thời phòng ngừa và làm giảm tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, bộ đội biên phòng và cấp ủy, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT. Đồng thời vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT. Do triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện Thường Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2019 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã thu hồi và vận động Nhân dân giao nộp gần 400 khẩu súng tự chế cùng nhiều VK, VLN, CCHT khác.

Dự báo tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp về ANTT. Thời gian tới, bên cạnh chủ động lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp. Đối với các trường hợp cố tình không giao nộp, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương