{title} Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm làm việc tại Thanh Hóa Sáng 7-7-2020, tại Công an tỉnh Thanh Hoá, Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn Thanh Hoá. Toàn cảnh buổi làm việc. Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh là thành viên BCĐ 138 tỉnh Thanh Hoá tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra. Tại buổi kiểm tra, thay mặt BCĐ phòng, chống ma tuý tỉnh Thanh Hoá, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên BCĐ 138 tỉnh đã báo cáo với đoàn kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2017 - 2020. Báo cáo nêu rõ: Giai đoạn 2017 - 2020, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, hình thành các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn và trang bị các loại vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Tính đến ngày 15-6-2020, Thanh Hóa có 7.338 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có 17,56% là nghiện ma túy tổng hợp. Người nghiện ma túy trong giới trẻ, thanh thiếu niên có xu hướng gia tăng. Nguồn ma tuý vào địa bàn tỉnh chủ yếu từ tỉnh Hủa Phăn (Lào) và các tỉnh: Sơn La, Hoà Bình, Nghệ An; loại ma tuý lưu hành chủ yếu là heroin, ketamin, ma tuý tổng hợp dạng đá và hồng phiến. Việc tái trồng cây thuốc phiện vẫn còn tiểm ẩn phức tạp, nhất là địa bàn giáp biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trước tình hình đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, ngành chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ phòng, chống ma túy. Từ năm 2017 đến tháng 6-2020, lực lượng phòng, chống ma túy đã phát hiện hơn 2.500 vụ với 3.342 đối tượng liên quan đến ma túy, triệt xóa 229 điểm, 10 tụ điểm phức tạp về ma túy; thực hiện cai nghiện cho hơn 2.000 người tại các cơ sở cai nghiện ma túy và gần 2.300 người tại gia đình, cộng đồng. Tại buổi kiểm tra, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và các thành viên BCĐ 138 tỉnh Thanh Hóa đã tập trung thảo luận, đề xuất với BCĐ 138 Quốc gia các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên các mặt: Quản lý người nghiện và cai nghiện; phương pháp đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy... Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Vũ Văn Hậu, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2017 – 2020, nhất là việc đấu tranh phòng, chống ma túy trên các tuyến biên giới. Đại tá Vũ Văn Hậu, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy yêu cầu trong thời gian tới, BCĐ 138 tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hủa Phăn (Lào) và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhất là quản lý thuốc tân dược có chất gây nghiện, thuốc hướng thần... Đổi mới công tác cai nghiện trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn nhất là tuyến biên giới; tăng cường kinh phí, phương tiện, lực lượng phòng chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy trong tình hình mới. Thái Thanh

