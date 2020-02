Triển khai thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch năm ATGT với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, ATGT của người tham gia giao thông, nhất là các quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Phấn đấu giảm từ 5 đến 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 45 qua huyện Đông Sơn.

Thực hiện kế hoạch của Ban ATGT tỉnh, các ngành thành viên Ban ATGT tỉnh, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT với nhiều hình thức, phù hợp với các đối tượng, địa bàn, khu dân cư. Đồng thời, phát huy vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, hiệp hội nghề nghiệp trong việc bảo đảm trật tự, ATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông - vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến việc bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT. Phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống vận tải công cộng trong TP Thanh Hóa và các khu vực lân cận. Nâng cao chất lượng xe buýt, xe khách liên tỉnh, xe đưa đón học sinh để thu hút hành khách, khuyến khích người dân và trẻ em đi lại bằng dịch vụ công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nhằm giảm mật độ phương tiện tham gia giao thông; bảo đảm trật tự vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT của các lực lượng chức năng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện xe cơ giới.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thực hiện kế hoạch của Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Tập trung triển khai một số hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT, như: Tổ chức tập huấn và đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành giao thông - vận tải năm 2020; tập huấn về kỹ năng lái xe tải nặng, ATGT cho người đi xe mô tô, xe gắn máy. Rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn gây tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Tiếp tục thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19–6-2014 của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên thực hiện xây dựng đường gom, hàng rào cách ly tại những đoạn tuyến đường sắt chạy qua khu vực dân cư nhằm xóa bỏ các lối đi tự mở theo lộ trình đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn. Tổ chức ứng trực kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bảo đảm giao thông trong mùa mưa, lũ. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất trong các lĩnh vực, như: Kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ; hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông - vận tải; công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng hải; đăng kiểm phương tiện; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Công an tỉnh tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, triển khai các hệ thống giám sát, sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến để ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, ATGT; tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như: Vi phạm về tốc độ, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, xe ô tô hết niên hạn, quá niên hạn sử dụng, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ đạo điều tra, giải quyết nhanh các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đi đôi với đó, thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, ATGT, lực lượng công an chủ động phát hiện các bất hợp lý, sai sót về tổ chức giao thông để kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, kịp thời khắc phục những bất hợp lý về tổ chức giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông... Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền bảo đảm trật tự, ATGT năm 2020 và chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các đơn vị thông tin, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường thời lượng và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú về việc người tham gia giao thông chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Trong đó, tập trung cao cho việc tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”... Đồng thời, đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải ô tô, đội ngũ lái xe thực hiện tốt quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; tuyển dụng đội ngũ lái xe bảo đảm yêu cầu trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp để điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn. Tổ chức phát động sâu rộng trong các doanh nghiệp vận tải phong trào hưởng ứng năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tai nạn giao thông trong tháng 1-2020 đã được kiềm chế; lực lượng công an đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Bài và ảnh: Xuân Cường