Trao thưởng cho Công an TP Thanh Hóa về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm

Chiều 13-7-2020, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tặng Giấy khen và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Thanh Hóa tổng số tiền 40 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm về kinh tế và ma túy.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Công an TP Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa cũng tặng Giấy khen và trao thưởng 16 triệu đồng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao thưởng 30 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Thanh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm về kinh tế và ma túy.

Theo đó, với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TP Thanh Hóa đã liên tiếp phá nhiều chuyên án, vụ án lớn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Điển hình như, ngày 6-7, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ, Công an TP Thanh Hóa đã phá Chuyên án 773T, bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Thanh (SN 1995), trú tại phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa vận chuyển hàng cấm, thu giữ 40.000 bao thuốc lá ngoại 555 không rõ nguồn gốc. Đây là vụ bắt giữ số lượng hàng cấm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Với thủ đoạn hết sức tinh vi, đối tượng đã sử dụng phương tiện là xe thư báo để mua thuốc lá lậu tại Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) vận chuyển về Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa và đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Công an TP Thanh Hóa.

Cũng trong tháng 6-2020 (tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020), Công an TP Thanh Hóa đã phá 4 chuyên án, đấu tranh, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt 11 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy. Ngày 28-5, Công an TP Thanh Hóa phá thành công Chuyên án 788-A, bắt nhóm đối tượng gồm Trần Văn Thích (SN 1972) và Bùi Thanh Tùng (SN 1979), trú tại thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, thu giữ 561 viên hồng phiến, 1 khẩu súng. Ngày 8-6, Công an TP Thanh Hóa tiếp tục phá thành công Chuyên án 520-K, xóa điểm phức tạp về ma túy tại ngõ Vực, thôn Nguyệt Viên 2, xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, bắt giữ Lê Chung Trường (Trường Kính), thu giữ 770 viên hồng phiến, 17 gói ma túy đá, 17 gói heroin, 1 cân điện tử, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đặc biệt, ngày 30-6, Công an TP Thanh Hóa triệt phá một “boong ke” mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Lò Chum, phường Trường Thi. Đây là điểm mua bán ma túy phức tạp tồn tại nhiều năm nay do Nguyễn Thị Thúy (Thúy Ké) là đối tượng đã có tiền án về ma túy cầm đầu, hoạt động rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng...

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chúc mừng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Công an TP Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS Công an TP Thanh Hóa trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ, triệt xóa các ổ nhóm, đối tượng tội phạm trong thời gian qua. Những kết quả đó đã góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi trao thưởng.

Với vị trí là trung tâm hành chính của cả tỉnh, tình hình tội phạm có nhiều phức tạp, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an TPThanh Hóa cần tăng cường lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, trong đó không chỉ tội phạm kinh tế, ma túy, mà còn trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng với cả tỉnh làm giảm tội phạm, tạo được niềm tin, uy tín đối với nhân dân.

Để có được kết quả đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa cùng với Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời động viên, khích lệ để Công an TP Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đình Hợp