Trao thưởng cho Công an huyện Như Xuân vì thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020, mới đây Công an huyện Như Xuân đã phá Chuyên án 004B, đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng Internet, số tiền giao dịch thể hiện qua các tàiliệu thu giữ trên 10 tỷ đồng.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT và đồng chí Trần Mạnh Long, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân trao thưởng cho Ban chuyên án.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng 20 triệu đồng, Huyện uỷ - UBND huyện Như Xuân trao thưởng 10 triệu đồng cho ban chuyên án.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân đã tiến hành khám xét các đại lý và bắt giữ 5 đối tượng là chủ các đại lý của đường dây đánh bạc này, gồm: Văn Huy Trường, sinh năm 1999, Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1992 đều trú ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; Lê Văn Tùng, sinh năm 1994 ở xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương; Ngô Sỹ Tuấn, sinh năm 1993 ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa và Phạm Văn Hùng, sinh năm 1992 ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương.

Quá trình khám xét, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 máy tính xách tay, 5 bộ máy tính để bàn, 34 điện thoại di động, hơn 500 triệu động tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc trên mạng Internet của các đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Mạnh Long , Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS Công an huyện Như Xuân trong việc điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Đồng thời yêu cầu khẩn trương củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng trong vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phạm Hòa