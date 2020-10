Trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Chiều 12-10-2020, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Thanh hải, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung cùng Giám đốc Công ty bảo vệ Nghi Sơn đã trao thưởng 135 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Điển hình là sau 48 giờ khẩn trương, quyết liệt điều tra, xác minh đến 11 giờ ngày 9-10-2020, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hà Trung và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Long, sinh năm 1998 ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung là thủ phạm đã giết ông Tống Duy Nghiễn và vợ là bà Cù Thị Kiện ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, sau đó cướp tài sản vào sáng ngày 7-10-2020.

Trước đó, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Hoằng Hóa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Văn Năm, sinh năm 1957, trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa chính là đối tượng gây ra vụ giết bà Trịnh Thị Nụ, sinh năm 1943 ở cùng thôn vào sáng ngày 28-8-2020.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự cũng điều tra, làm rõ và bắt tạm giam đối tượng Trịnh Ngọc Tuyên, sinh năm 1984 ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa về hành vi giả danh báo chí để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phá chuyên án 820T triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng số tiền 100 triệu đồng của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cho Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá các vụ án này. Đồng chí Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án điều tra, bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung. Giám đốc Công ty bảo vệ Nghi Sơn đã trao thưởng số tiền 15 triệu đồng cho Ban chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm cắp tài sản tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ trao thưởng, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, cố gắng của CBCS Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án. Giám đốc Công an tỉnh cũng cảm ơn cấp ủy, chính quyền các địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp đã quan tâm, động viên, giúp đỡ lực lượng Công an Thanh Hóa trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và điều tra, làm rõ các vụ án. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, nhất là trước thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị công an trong tỉnh tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, băng ổ nhóm, tội phạm trộm cắp, cờ bạc... góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Thái Thanh