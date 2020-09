TP Thanh Hóa: Gầm cầu vượt biến thành bãi đỗ xe, nơi kinh doanh giải khát

Dù biết kinh doanh buôn bán tại gầm cầu vượt là trái phép. Thế nhưng, nhiều năm gần đây, tình trạng này vẫn diễn ra tại một số gầm cầu vượt trên địa bàn TP Thanh Hóa, đặc biệt nơi đây cũng bị biến thành bãi đỗ xe ô tô, nơi kinh doanh giải khát.

Theo ghi nhận của phóng viên, đã từ lâu gầm cầu vượt Phú Sơn (phường Tân Sơn), gầm cầu vượt Nam Ngạn (phường Nam Ngạn), gầm cầu vượt QL47 đường đi Sầm Sơn (phường Quảng Hưng) đã bị biến thành những bãi đỗ xe ô tô kiên cố, cũng như địa điểm kinh doanh lý tưởng của một số hộ dân.

Gầm cầu vượt QL47 đường đi Sầm Sơn (phường Quảng Hưng) đã bị lấn chiếm làm nơi bán hàng nước giải khát, đồ ăn vặt.

Ngoài bán hàng, khu vực gầm cầu còn biến thành bãi trông giữ xe kiên cố cả ngày lẫn đêm.

"Dọc theo gầm cầu vượt QL47 đường đi Sầm Sơn không có chỗ nào còn trống vì ngoài các quán nước tấp nập thì các loại xe ô tô đậu kín hết, từ xe tải đến các loại ô tô chở khách án ngữ khắp gầm cầu. Luật Giao thông đường bộ đã quy định rất rõ, không hiểu sao chính quyền vẫn để cho họ ngang nhiên lấn chiếm gầm cầu vượt như vậy?”, một người dân cho biết.

Không chỉ riêng ở cầu vượt QL47 đường đi Sầm Sơn mà đây là tình trạng chung của các gầm cầu như: cầu vượt Nam Ngạn, cầu vượt Phú Sơn…

Từ đó, gầm cầu vượt trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng cho biết: “Tình trạng buôn bán, kinh doanh và biến gầm cầu trở thành bãi đỗ xe đã diễn ra rất nhiều năm nay, chính quyền địa phương cũng đã nhiều đợt ra quân để dẹp trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là khu vực gầm cầu vượt. Thế nhưng, chỉ được một thời gian ngắn, nếu không có mặt của các lực lượng chức năng thì đâu lại vào đó”.

Theo ông Thọ, việc buôn bán, dựng lều quán, “biến” gầm cầu vượt thành bãi đỗ xe ô tô là vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông. “Nếu không may xảy ra sự cố cháy nổ sẽ gây mất an toàn cũng như ảnh hưởng đến các công trình giao thông có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Vì vậy, chính quyền địa phương rất cần sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng để xử lý triệt để vấn đề này”, ông Thọ nói.

Theo quy định, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, lòng lề đường đã quy định rõ: Trường hợp liên quan đến lấn chiếm hành lang, công trình đường bộ trên địa bàn, thì chủ tịch UBND cấp xã, phường phải tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành, đồng thời tổ chức giải tỏa, cưỡng chế các hành vi vi phạm.

Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 35/2017/TT-BGTVT quy định: Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Hoài Thu – Hoàng Đông