Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Ngày 11-2, UBND tỉnh đã có Công văn số 46/KH-UBND về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

Mục đích nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua tổng kết các đơn vị, địa phương rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các nội dung cấp thiết, các giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiền tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn tiếp theo; Việc tổng kết đánh giá được thực hiện trong toàn tỉnh, từ cơ sở, nội dung tống kết bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nội dung các Đề án, Dự án trong Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình theo đề cương hướng dần tổng kết kèm theo.

Căn cứ phân công nhiệm vụ theo về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và nội dung Kế hoạch này, các sở, ngành, đoàn thế và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá nghiêm túc kết quả triển khai thực hiện Chương trình. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Công an dự kiến trong tháng 4 và tháng 5-2020. Mốc thời gian báo cáo và số liệu thống kê tính từ ngày 1-1-2017 đến ngày 30-6-2020. Báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Phòng Tham mưu Công an tỉnh) trước ngày 15-6-2020 để tổng hợp xây dựng báo cáo chung của tỉnh. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua, Khen thướng tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tập hợp kết quả, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo đúng quy định.

BĐT