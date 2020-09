Thưởng nóng 40 triệu đồng cho Công an huyện Quảng Xương

Chiều 22-9, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã trao thưởng 40 triệu đồng cho Công an huyện Quảng Xương vì đã có thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Quảng Xương.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, thời gian qua Công an huyện Quảng Xương đã tập trung lực lượng điều tra, làm rõ và đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, nhóm đối tượng hoạt động phức tạp nổi cộm.

Điển hình là đã điều tra, làm rõ vụ bắt cóc nhằm chiếm đọat tài sản xảy ra ngày 26-8 tại xã Quảng Hợp; điều tra, làm rõ 4 vụ gây rối TTCC tại các xã Quảng Văn, Quảng Lưu, Quảng Nham; triệt xóa một số điểm ma túy hoạt động phức tạp trên địa bàn thị trấn Tân Phong và xã Quảng Giao...

Những kết quả đó đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương trao thưởng Cho Công an huyện.

Tại lễ trao thưởng, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an huyện Quảng Xương thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, nhất là trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, Công an huyện Quảng Xương cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân tham gia giữ gìn ANTT; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thái Thanh