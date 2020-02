Thọ Xuân: Xử phạt 12,5 triệu đồng đối tượng đăng thông tin sai sự thật về nCoV

Ngày 7-2, Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện và đề nghị xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về nCoV trên tài khoản facebook cá nhân với số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an huyện Thọ Xuân làm việc với Đoàn Thị Thảo.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6-2-2020 Facebook “Mộc Thiên Thảo” đăng tải thông tin với nội dung (nguyên văn): “Xã xuân bái tho xương tho xuân Cty giày da. Người trung quốc chết chiều nay rồi.liệu cty may có được nghỉ không..”. Nội dung trên đã thu hút được nhiều like và bình luận thể hiện sự hoang mang, lo lắng. Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản facebook trên là của Đoàn Thị Thảo, sinh ngày 23-9-1985 ở thôn Hố Dăm, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, hiện là công nhân công ty may Tùng Phương ở xã Xuân Phú. Công an kiểm tra, xác minh nội dung đăng tải trên là sai sự thật. Sau khi làm việc, Đoàn Thị Thảo đã nhận thức được hành vi vi phạm và gỡ bỏ thông tin bài viết. Căn cứ quy định của pháp luật, Công an huyện Thọ Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ điện thoại và đề xuất xử phạt Đoàn Thị Thảo với số tiền 12,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân cũng đã tiến hành xác minh xử lý vụ việc cung cấp thông tin chưa chính xác cho Bộ Y tế liên quan đến dịch nCoV tại xã Xuân Bái và vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật tại xã Thọ Lộc huyện Thọ Xuân.

Đỗ Duy Nhã