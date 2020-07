Thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

UBND thị xã Nghi Sơn vừa tổng kết 6 năm thực hiện Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn” giai đoạn 2014-2020 và 3 năm thực hiện Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự của người lao động trên địa bàn”, giai đoạn 2017-2020.

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), nhất là trong Khu kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) luôn được cấp ủy, chính quyền từ thị xã Nghi Sơn đến cơ sở xác định là nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Đề án “Đảm bảo ANTT trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn", giai đoạn 2014-2020, UBND huyện Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn) đã ban hành Kế hoạch số 82 ngày 15-7-2014, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các địa phương đã bám sát các nhiệm vụ, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đảm bảo ANTT trong KKTNS và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Giai đoạn 2014-2020, cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã tập trung giải quyết ổn định 54 vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn. Các đơn vị lực lượng vũ trang đã đảm bảo tốt ANTT tại các doanh nghiệp, nhất là tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong KKT, không để xảy ra đình công, biểu tình, gây rối trong các doanh nghiệp. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại KKTNS và đi qua địa bàn.

Tổ chức triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, phát hiện và lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 60.000 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, làm tan rã, vô hiệu hóa hoạt động của các ổ nhóm tội phạm, xác lập và triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đối với Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT của người lao động trong các doanh nghiệp, giai đoạn 2017-2020”, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch 104 ngày 8-6-2017 để triển khai thực hiện đề án, phân công lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra đình công, gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Trong thời gian tới, thị xã Nghi Sơn tiếp tục chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, tập trung nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, nhất là khiếu kiện trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động biểu tình, đình công của công nhân trong các doanh nghiệp. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung lực lượng triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy và phát hiện, bắt giữ các đường dây mua, bán vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là tại các xã, phường nằm trong KKTNS, đồng thời kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc, ùn tắc giao thông kéo dài, duy trì có hiệu quả các quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT và phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trong KKTNS và trên địa bàn thị xã.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 24 cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 2014 - 2020 và 3 năm thực hiện Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT của người lao động trên địa bàn”, giai đoạn 2017 - 2020.

Sỹ Thành