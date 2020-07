Thị xã Nghi Sơn mở đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang ATGT và đảm bảo vệ sinh môi trường

Ngày 22-7, Ban An toàn giao thông thị xã Nghi Sơn và 31 xã, phường trên địa bàn đã đồng loạt ra quân tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và vệ sinh môi trường năm 2020.

Trong đợt ra quân này, Ban An toàn giao thông thị xã Nghi Sơn và các xã, phường tập trung tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết về mục đích ý nghĩa của đợt cao điểm giải tỏa hành lang ATGT; đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuyên truyền cho nhân dân biết và chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, không san lắp mặt bằng cao hơn lề đường, không đổ nước mui xe để chảy nước gây hư hỏng mặt đường. Đồng thời, huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, các tổ chức chính trị xã hội và các lực lượng khác tham gia giải tỏa hành lang ATGT, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, nhà tạm, các loại cổng chào lấn chiếm hành lang ATGT, lòng lề đường. Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường sắt, phát quang tầm nhìn tại những khu vực giao nhau giữ đường bộ và đường sắt, đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, ngõ phố, sạch đẹp và văn minh đô thị.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 22-7 đến ngày 25-7-2020, tập trung ra quân một cách đồng bộ, thực hiện triệt để, phát huy vai trò của các đồng chí thành viên tổ công tác của thị xã được phân công phụ trách các đơn vị, thực hiện đôn đốc, kiểm tra và phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thông qua đợt cao điểm nhằm lập lại trật tự hành lang ATGT, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường các tuyến đường, ngõ phố sạch đẹp và văn minh đô thị, chào đón Lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 29-7-1930/29-7-2020.

Sỹ Thành