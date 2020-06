Thanh Hóa xử lý 11.636 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thực hiện tổng kiểm soát phương tiên giao thông cơ giới đường bộ, lưc lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện quyền dừng phương tiện mà không cần lái xe có lỗi ban đầu.

Lực lượng CSGT Trạm CSGT Quảng Xương kiểm tra xe quá tải trọng.

Đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội được triển khai từ ngày 15-5 đã được lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện với nhiều biện pháp quyết liệt, kiểm soát tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, 45, 47, 217, 217B, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường đô thị, liên tỉnh, liên huyện, liên xã...

Việc ra quân được các đơn vị nghiêm túc thực hiện, tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và mô tô; phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm; chở hàng cồng kềnh, chở quá số người quy định; lạng lách, đánh võng; chở qúa tải trọng, quá kích thước, thành thùng xe…

Sau gần 1 tháng ra quân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông được nâng lên. Toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 11.636 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 17.250.000.000 đồng; tước giấy phép lái xe 889 trường hợp; tạm giữ 2000 phương tiện.

Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tăng cường tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tập trung tuyên truyền, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Lê Phượng