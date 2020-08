Thanh Hóa: Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án điển hình

Chiều 21-8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chi Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao 100 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án, huy động lực lượng tập trung, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Chỉ trong tháng 7-2020, các lực lượng Công an tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức đấu tranh thành công chuyên án 520C “Đấu tranh đối tượng cưỡng đoạt tài sản đối với các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn)”; chuyên án 720M “Đấu tranh với hoạt động lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân”; đấu tranh với hoạt động của đối tượng sử dụng công nghệ cao nhằm hạ uy tính đồng chí lãnh đạo tỉnh. Hiện nay, cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 8 đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Ghi nhận và biểu dương những chiến công xuất sắc mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: 3 chuyên án điển hình nêu trên được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt với nhiều khó khăn. Trong đó, có vụ án kéo dài đã nhiều năm, làm dấy lên sự hoài nghi trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng. Do vậy, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ của Công an tỉnh đã giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào sự thành công Đại hội Đảng các cấp và tạo nền tảng an ninh vững chắc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sắp tới.

Đồng chí Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh ủy khẳng định: Ổn định về an ninh trật tự chính là tiền đề quan trọng để tỉnh Thanh Hóa vững bước đi lên, đạt được những bước phát triển đột phá về kinh tế, văn hóa, xã hội. Do đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ luôn quan tâm, sát cánh cùng lực lượng công an để Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và quyết tâm chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban và cấp ủy, chính quyền các địa phương, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục khám phá, điều tra các vụ án, chuyên án, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ổn định trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao thưởng 100 triệu đồng cho tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Bằng khen cho 11 cá nhân. Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thái Thanh