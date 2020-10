Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 14478 /UBND-CN về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Xuân Hùng

Trong thời gian qua, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh. Song theo báo cáo kiểm soát tải trọng tháng 9-2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn còn tình trạng các xe tải nặng, cơi nới kích thước thành thùng, chở vật liệu xây dựng quá tải lưu thông trên QL1 đoạn từ thị xã Bỉm Sơn đến thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Các xe tải cơi nới kích thước thành thùng, chở đất, vật liệu xây dựng quá tải lưu thông trên tuyến đê tả, hữu sông Chu, địa bàn huyện Thọ Xuân.

Để xử lý nghiêm các phương tiện xe chở quá tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm xe quá khổ, quá tải trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến QL1, đê tả, hữu sông Chu.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các huyện dọc theo sông Chu, sông Mã để tăng cường kiểm soát tải trọng ngay tại chân hàng; sử dụng có hiệu quả trạm kiểm tra tải trọng lưu động và cân xách tay; tổng hợp các xe vi phạm kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam để xử lý theo quy định.

Tăng cường quản lý, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác và phòng ngừa sai phạm trong khi làm nhiệm vụ.

Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí trong công tác tuyên truyền về kiểm soát tải trọng phương tiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải để kiểm tra các doanh nghiệp khai thác mỏ có phương tiện hoặc phương tiện vận chuyển từ mỏ lưu thông trên QL.1, tuyến đê tả, hữu sông Chu như phản ánh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 7276/TCĐBVN-ATGT ngày 8-10-2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền, thông báo ngay cho Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải để kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PV