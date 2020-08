Thanh Hóa bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hoá phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giao thông – Vận tải Thanh Hóa đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Ga Thanh Hoá, các đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô…, tuyên truyền giáo dục, nâng cao đạo dức nghề nghiệp, ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự, ATGT và các quy định quản lý hoạt động vận tải của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Người dân chấp hành tín hiệu đèn giao thông khi tham gia giao thông.

Đồng thời có phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ nghiêm về quy định phònh chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ 2-9-2020 và khai giảng năm học mới. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Bố trí lái xe, phương tiện bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để vận chuyển hành khách, không để xảy ra vi phạm về thời gian lao động của lái xe, thực hiện theo dõi hoạt động của lái xe, phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình; thường xuyên thanh, kiểm tra, không để lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn.

Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách chỉ đạo các bến xe thuộc sự quản lý kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhờ hành khách thắt dây an toàn trước khi được chở trên phương tiện; tổ chức các dịch vụ phục vụ khách, tổ chức đưa đón xe ra vào bến an toàn, thuận tiện; thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tại các bến theo chỉ đạo của các cơ quan y tế. Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông trong công tác kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện và người lái xe trước khi xuất bến.

Cảng hàng không Thọ Xuân tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về an ninh, an toàn hàng không nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nhận thức an ninh, an toàn hàng không dân dụng trong cộng đồng xã hội, thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố, tai nạn tàu bay. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại càng hàng không, sân bay và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Ga Thanh Hoá tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID -19, thực hiện đo thân nhiệt, khai bản khai y tế điện tử đối với hành khách đi tàu; hướng dẫn tất cả hành khách đến ga mua vé, ngồi trong phòng đợi tàu, khi vào ga lên tàu phải đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách đối với những người xung quanh an toàn.

Các đơn vị quản lý đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông, cần bổ sung hệ thống biển báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ, biển chỉ dẫn đối với các đoạn, tuyến đường được giao quản lý, báo cáo Sở Giao thông – Vận tải.

Các phòng, ban, đơn vị trong ngành Giao thông – Vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng cảnh sát của Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi vi phạm trật tự, ATGT là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, xử lý kiên quyết các trường hợp phương tiện chở khách chở quá số người quy định ngay từ thời điểm đón, trả khách và trong suốt quá trình vận chuyển.

Xuân Hùng