Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe

Ngày 19-3, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3355/UBND-CN về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương, chủ động, tăng cường phối họp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp; xử lý nghiêm các trường họp vi phạm; đồng thời tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như: cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên ô tô...). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe.

Yêu cầu các ngành, các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền.

BĐT