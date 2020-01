Tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm về môi trường

Lực lượng Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành đảm bảo vệ sinh môi trường tại các mỏ khai thác đá.

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trong tỉnh có những diễn biến phức tạp trên nhiều địa bàn, lĩnh vực, tuyến trọng điểm, với các hành vi phổ biến như: Xả thải gây ô nhiễm môi trường; vi phạm các quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh an toàn thực phẩm; khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát, đất) trái phép.

Trong khi đó, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn nhiều khó khăn, vướng mắc do công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này còn nhiều bâTt cập. Hành lang pháp lý về xử lý hình sự và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường chưa được quy định cụ thể và đủ sức răn đe, nên dẫn đến tình trạng các đối tượng lợi dụng sự sơ hở này để hoạt động... Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, thời gian qua, lực lượng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Riêng lực lượng cảnh sát môi trường và công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực, đối tượng, địa bàn trọng điểm như: Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và trong nông nghiệp; trong xử lý chất thải... Năm 2019, qua công tác kiểm tra, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 526 vụ vi phạm trên lĩnh vực khai thác, mua bán khoáng sản, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...; xử phạt vi phạm hành chính 572 vụ, phạt tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Điển hình ngày 4-5-2019, nhận được tin báo về việc có một số đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển lợn dịch bệnh (sử dụng giấy kiểm dịch động vật giả) từ tỉnh ngoài vào tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đồng loạt tiến hành kiểm tra đối với các đối tượng vận chuyển, tiêu thụ động vật (lợn) bị nhiễm bệnh tại 3 địa điểm: Tại Trạm kiểm dịch động vật Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn), kiểm tra đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 47C-04688 phát hiện trên xe có 220 con lợn; xe ô tô mang biển kiểm soát 90C-02481 trên xe có 11 con lợn. Tại huyện Tĩnh Gia, kiểm tra tại nhà Hoàng Ngọc Cường, ở xã Thanh Sơn có 32 con lợn; tại nhà Hào Thơ, ở xã Hải Ninh có 20 con lợn. Tại huyện Nông Cống, kiểm tra đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 36C-28138 phát hiện trên xe có 15 con lợn đang đi tiêu thụ tại thị trấn Nông Cống. Qua xác minh ban đầu toàn bộ số lợn trên được các đối tượng khai nhận vận chuyển từ tỉnh Hà Nam về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm dịch, 298 con lợn được các đối tượng vận chuyển đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi và buộc tiêu hủy theo quy định. Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1986, ở xã Thiệu Vũ (Thiệu Hóa) và Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1993, ở phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) về hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lạch Trường (Hoằng Hóa). Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Môi trường đã chuyển cho Công an huyện Hoằng Hóa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Sơn; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Hà với số tiền 35 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh cho biết: Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên một số lĩnh vực như an toàn vệ sinh thực phẩm; khai thác, vận chuyển chế biến khoáng sản; thương mại xuất nhập khẩu; xả thải và xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ... Để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác nắm tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn; tổ chức trinh sát các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chú trọng công tác phối hợp với các ngành chức năng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; chủ động có kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm môi trường trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường... Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác bảo vệ môi trường và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường ở trên địa bàn toàn tỉnh.

Quốc Hương