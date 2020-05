Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, tình trạng chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng VK, VLN, CCHT để gây án, trả thù cá nhân, tranh giành địa bàn hoạt động... với tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây lo lắng trong nhân dân. Việc người dân tự ý đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép VK, VLN, CCHT tiếp tục diễn ra, nhiều vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Để tăng cường công tác quản lý VK, VLN và CCHT, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Tổ chức tổng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác quản lý VK, VLN, CCHT; trong đó, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT thu hồi; phối hợp với Sở Công thương kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan và các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép. Chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cấp huyện (theo chỉ đạo của Bộ Công an) để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác này. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ số VK, VLN, CCHT trang bị cho các đơn vị, địa phương theo quy định của Bộ Quốc phòng; nhất là các kho chứa VK, VLN, CCHT phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu, quản lý chặt chẽ chống thất thoát, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT; thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo thẩm quyền.

Sở Công thương phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, phòng ngừa các sự cố do vật liệu nổ công nghiệp gây ra.

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng xã hội. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng đưa tin, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; hậu quả tác hại, chế tài xử phạt đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT để nhân dân biết, tự giác thực hiện. Trong phạm vi thẩm quyền, chỉ đạo các bộ phận chức năng thường xuyên rà soát, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT trên internet (như hành vi mua bán, hướng dẫn chế tạo VK, VLN, CCHT...), đồng thời trao đổi thông tin, tài liệu đã phát hiện vi phạm để cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị; tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm lâm nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có trang bị các loại VK, VLN, CCHT phục vụ cho việc luyện tập, thi đấu, biểu diễn, làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý VK, VLN, CCHT.

Bưu điện tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng thực hiện nghiêm túc quy định của Luật bưu chính về vật phẩm, hàng hoá không được chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính, đặc biệt đối với các vật phẩm, hàng hoá là VK, VLN, CCHT, chi tiết, linh kiện lắp ráp các loại vũ khí; xác định trách nhiệm cụ thể đối với các cá nhân, tập thể nếu để xảy ra tình trạng sai phạm nêu trên. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

BĐT