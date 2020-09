Tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Các tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa; Đội phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tuyến địa bàn, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Về cá nhân gồm: Thượng tá Lê Khắc Minh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa; Thượng tá Mai Anh Tiến - Trưởng Công an huyện Như Xuân; Thượng tá Nguyễn Đình Mão - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa; Trung tá Lê Trọng Ngọc - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tuyến, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa; Thượng úy Lê Hữu Minh - Cán bộ Đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại úy Nguyễn Văn Hiền - cán bộ Đội Phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tuyến, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại úy Đặng Thị Mai - Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tiền thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí thi đua - khen thưởng của tỉnh năm 2020.

BĐT