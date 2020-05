Tầm nã giữa mùa dịch COVID-19: Khó khăn vẫn lên đường

Mới được tái thành lập trở lại ở phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào tháng 2-2020 nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tâm huyết, nhiệt tình của CBCS trong đơn vị, đội Truy nã, truy tìm đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ truy nã, truy tìm tội phạm, góp phần đắc lực cho công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm...

Chúng tôi đến đội truy nã, truy tìm phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa vào một ngày cuối tháng 4-2020, mặc dù đang trong thời gian cao điểm thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 nhưng không khí làm việc của CBCS trong đội vẫn rất sôi động. Rót chén nước chè mời tôi, Trung tá Phạm Đức Thiêm, Đội trưởng chia sẻ: Trước đây, công tác truy nã, truy tìm là một bộ phận của phòng Cảnh sát hình sự, sau đó tách ra thành một đơn vị độc lập. Trong thời gian này, công tác truy nã, truy tìm đã bắt hàng chục đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Công an các tỉnh thành phố không còn đầu mối đơn vị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, nhiệm vụ này được chuyển giao về Phòng Cảnh sát hình sự, ngày 4-2-2020, Đội Truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự chính thức được tái thành lập với 11 cán bộ chiến sỹ. Trong số đó, có 50% quân số được luân chuyển từ các vị trí khác nhau trong Phòng Cảnh sát hình sự.

“Tôi mới được luân chuyển từ đội tuyến, địa bàn sang làm Đội trưởng đội truy nã, truy tìm nên cũng còn ít kinh nghiệm. Mặc dù lực lượng mỏng, trong khi đó địa bàn lại rộng, số lượng đối tượng truy nã nhiều, trong đó có nhiều đối tượng cộm cán, nguy hiểm, bị truy nã hàng chục năm rồi nên có đủ mọi thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Thế nên tôi và CBCS trong đội cứ bảo nhau phải cố gắng tự học, tự làm để tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã đạt kết quả tốt”, Trung tá Thiêm chia sẻ.

Ngay khi đội vừa thành lập, bắt tay vào công việc thì dịch bệnh COVID-19 cũng bắt đầu diễn biến phức tạp, cả nước phải thực hiện các qui định để phòng chống dịch. bùng phát tại Việt Nam và thế giới. Những con đường vắng bóng người, vắng cả những quán xá cho một bữa cơm lỡ độ đường. Khó khăn chồng khó khăn, lực lượng “bắt nã” còn mỏng nên chỉ huy cũng phải trực tiếp tham gia truy nã các đối tượng. Chỉ sau 2 tháng thành lập, đội truy nã truy tìm đã xác lập 3 chuyên án truy xét, bắt giữ 15 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 8 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Điển hình, trong 2 ngày 25 và 26-2-2020, đội Truy nã, truy tìm phòng Cảnh sát hình sự đã liên tiếp bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã gồm Lê Nguyên Vũ, sinh năm 1987 ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và Bùi Văn Thương, sinh năm 1992 ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây là 2 đối tượng bị Công an tỉnh Bình Phước và Trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an ra Quyết định truy nã. Trong đó Lê Nguyên Vũ bị Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy nã về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích. Vừa ra tù tháng 9-2018 đã tiếp tục phạm tội và bỏ trốn khỏi địa phương. Trong khi đang lẩn trốn tại huyện Triệu Sơn thì bị phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa phát hiện bắt giữ.

2 đối tượng truy nã đặc biệt Lê Nguyên Vũ và Bùi Văn Thương bị bắt giữ.

Hay như việc truy tìm, bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1984 ở phường An Dương, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm chuyên hoạt động “tín dụng đen” với qui mô lớn trên 63 tỉnh thành cả nước núp bóng tập đoàn Tài chính Nam Long. Năm 2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1988 ở quận I, Thành phố Hồ Chí Minh câu kết với nhau thành lập tập đoàn tài chính Nam Long có trụ ở tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc (nhưng không đăng ký kinh doanh). Công ty này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh thành nhưng các chi nhánh hoạt động trên phạm vi cả nước. Tháng 9-2018, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng triệt phá thành công Chuyên án 018T, đánh sập đường dây “tín dụng đen” này. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này. Riêng Nguyễn Cao Thắng bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng, tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã. Đầu tháng 3-2020, qua công tác điều tra, xác minh, đội truy nã, truy tìm đã nhận được tin báo Thắng đang có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh nên đã khẩn trương lập kế hoạch phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt và di lý Nguyễn Cao Thắng về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, xét xử

Không có nhiều điều để nói về một đơn vị mới thành lập, nhưng những con số mà các CBCS Đội Truy nã, truy tìm của phòng Cảnh sát hình sự thông tin cho chúng tôi đã thể hiện những giọt mồ hôi, những cuộc đấu trí để những kẻ có lệnh truy nã, dù có ranh ma lẩn trốn ở đâu cũng sẽ bị nham hiểm đến đâu cũng bị khuất phục.

Thái Thanh