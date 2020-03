Quyết tâm kiềm chế, làm giảm 5% số vụ, số người bị thương và 10% số người chết do TNGT

Đó là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà lực lượng CSGT Công an tỉnh đã đề ra trong năm 2020.

Để đạt được chỉ tiêu này, tại hội nghị triển khai chuyên đề công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 vừa diễn ra, lực lượng CSGT công an tỉnh đã đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, đồng thời thống nhất thông qua các chỉ tiêu, trách nhiệm cụ thể trong công tác đảm bảo trật tự ATGT như: chỉ tiêu về làm giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí; chỉ tiêu về xử phạt một số vi phạm hành chính; chỉ tiêu về phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông….

Để làm rõ hơn về các mục tiêu, giải pháp công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020, tại hội nghị chuyên đề giao thông các đại biểu đã thảo luận, phân tích và làm rõ hơn những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đồng thời nêu lên các giải pháp nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

Một trong những giải pháp quan trong mà hội nghị đã đề ra đó là việc giao trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các thành viên, Ban ATGT tỉnh nếu để xảy ra phức tạp về trật tự ATGT là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá và xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với các tuyến, địa bàn để gia tăng tai nạn giao thông…

Bên cạnh các giải pháp trên, việc tăng cường công tác phối hợp, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền và tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT… là các giải pháp quan trọng góp phần giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông cần tiếp tục được thực hiện quyết liệt hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh trong trong thời gian qua. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số thuận lợi, khó khăn cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trong năm 2020, để thực hiện được mục tiêu giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; 100% số vụ tai nạn giao thông phải được tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Không để CBCS Cảnh sát giao thông sai phạm, vi phạm quy định, quy trình công tác hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cần phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban ATGT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT.

Trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho cán bộ, nhân dân và học sinh với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

Riêng lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thị xã, thành phố, huy động lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. Trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn, xe ô tô chở quá khổ, quá tải, người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông…

Đồng chí Giám đốc yêu cầu cần phải đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo hướng tăng cường tuần lưu vào các giờ cao điểm ở các đoạn, tuyến có nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng kiên quyết xử lý hình sự các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nắm chắc và dự báo sát tình hình vi phạm pháp luật trên các tuyến và địa bàn để bố trí lực lượng hợp lý, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp ngay mới phát sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thi hành pháp luật, quy trình công tác, tư thế, tác phong và văn hóa ứng xử của CBCS, tạo sự chuyển biến rõ nét về hình ảnh người Cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, thân thiện trong thi hành công vụ.

Mai Hà