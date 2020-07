Phát huy vai trò người có uy tín trong bảo đảm an ninh trật tự

Thời gian qua, nhiều huyện miền núi trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm phát huy vai trò người có uy tín (NCUT) trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Người có uy tín nhận bằng khen tại Hội nghị biểu dương điển hình người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Một trong những giải pháp được các địa phương thực hiện đó là lấy lực lượng công an làm nòng cốt để thực hiện công tác vận động, tranh thủ và phát huy vai trò của NCUT trong bảo đảm ANTT. Theo đó, lực lượng công an huyện đã tăng cường hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở thực hiện “3 cùng” với đồng bào. Bên cạnh việc nắm bắt địa bàn, lực lượng công an cũng gần gũi, lắng nghe ý kiến của già làng, NCUT, tạo niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho NCUT phát huy vai trò trong cộng đồng.

Điển hình như Công an huyện Quan Hóa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện làm tốt công tác tranh thủ, phát huy vai trò của NCUT trên nhiều lĩnh vực của đời sống, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đồng bào dân tộc. Đến nay, Công an huyện Quan Hóa đã xây dựng và tranh thủ được 40 NCUT tham gia công tác giữ gìn ANTT, trong đó có nhiều gương già làng, trưởng bản, NCUT tiêu biểu trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), nhất là trong hòa giải, giải quyết các vấn đề liên quan đến mâu thuẫn, vướng mắc trong Nhân dân, góp phần xây dựng bản làng văn hóa, an toàn về ANTT. Tiêu biểu như bà Lộc Thị Chinh, bí thư chi bộ, kiêm trưởng bản Ban, xã Hồi Xuân; ông Lê Văn Giang, NCUT ở bản Cang, xã Xuân Phú...

Với tinh thần trách nhiệm cao, những NCUT đã kịp thời phát hiện, thông báo cho lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; truyền đạo trái phép; giải quyết hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; quản lý, cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối ANTT, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tích cực tham gia phát triển rừng, bảo vệ đường biên, cột mốc... Tiêu biểu như ông Hơ Chứ Hơ, bản Cá Nọi, xã Pù Nhi (Mường Lát); ông Sung Văn Cấu, bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy (Quan Sơn); ông Mong Văn Dôm, bản Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát; ông Lò Viết Lâm, bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng (Lang Chánh)...

Thanh Hóa hiện có 1.330 NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 1.242 nam, 88 nữ. Đây là những người được thôn, bản bình chọn, suy tôn, là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương. Đội ngũ này không ngại khó, ngại khổ đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục; tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Bài và ảnh: Gia Bảo