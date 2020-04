Như Xuân: Xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH gia công may mặc Ánh Dương

UBND huyện Như Xuân vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH gia công may mặc Ánh Dương.

Lực lượng chức năng làm việc với Đỗ Thị Hiên, người quản lý công nhân của Công ty TNHH gia công may mặc Ánh Dương.

Như tin đã đưa, ngày 27-3-2020, Công an huyện Như Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 13 và Công an thị Trấn Yên Cát phát hiện phía sau cửa hàng vật tư nông nghiệp Hoa Tuấn, có địa chỉ tại khu phố 4 Thị Trấn Yên Cát đang có hoạt động sản xuất khẩu trang, loại khẩu trang 4 lớp màu xanh.

Qua điều tra xác minh, Công ty TNHH gia công may mặc Ánh Dương có địa chỉ tại thôn Vân Đô, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, do ông Lê Ngọc Duẩn làm Giám đốc. Công ty TNHH gia công may mặc Ánh Dương đã vi phạm hành chính với hai hành vi sau: Nhận gia công cho khách hàng mà địa điểm kinh doanh không có trong Đăng ký kinh doanh của công ty; Nhận gia công cho khách hàng nhưng không ký hợp đồng. Huyện Như Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt là 4.500.000 đồng.

Cá nhân Nguyễn Thị Hiên, chỉ là người quản lý số công nhân của công ty, được công ty giao nhiệm vụ tuyển và đào tạo công nhân may. Chính vì vậy, UBND huyện Như Xuân không xử phạt hành chính đối với cá nhân Nguyễn Thị Hiên.

Dương Bích