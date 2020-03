Nguyên chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc lĩnh án 3 năm tù

Ngày 11-3-2020, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Ngọc Châu, sinh năm 1959, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc; Trương Thanh Thụ, sinh năm 1982, nguyên là cán bộ địa chính và Nguyễn Thị Hà là trưởng thôn 9, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Ngọc Châu 3 năm tù giam; Trương Thanh Thụ 2 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hà 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo bản cáo trạng, năm 2015, Công ty CP may Thịnh Vượng được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cho xây dựng nhà máy may tại khu vực xen canh xã Hoằng Đạo và xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) với tổng diện tích 45.789m2. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP Thịnh Vượng đã thông qua UBND xã Hoằng Ngọc, tiến hành thỏa thuận đền bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Trong đó, có 6 hộ tại thôn 9, xã Hoằng Ngọc, có đất nằm trong quyết định thu hồi của UBND tỉnh Thanh Hóa với diện tích 3.800m2 nhưng do trước năm 1988 và giai đoạn 1989-1992 các hộ này còn nợ các khoản tiền sản, tiền trâu bò… nên bị tạm giữ đất không được Công ty CP Thịnh Vượng thỏa thuận và chi tiền đền bù. Theo quy định của pháp luật, 6 hộ dân có đất mà thôn 9 và xã tạm giữ là người dân quản lý và sử dụng hợp pháp, khi Nhà nước thu hồi diện tích đất này thì được nhận bồi thường về đất. Tuy nhiên, Bùi Ngọc Châu với cương vị là Chủ tịch UBND xã; Trương Thanh Thụ là cán bộ địa chính; Nguyễn Thị Hà là trưởng thôn 9, vì mục đích vụ lợi đã thực hiện hành vi trái công vụ; Bùi Ngọc Châu chỉ đạo cho Hà tổ chức họp chi bộ, chỉ đạo Thụ phối hợp với Hà thiết lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, tự chia diện tích cho 5 hộ, lập danh sách đề nghị xác nhận các chủ sử dụng đất nông nghiệp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký văn bản để xác nhận khống cho 5 hộ không có đất nhằm mục đích lấy tiền trên 442 triệu đồng của Công ty CP Thịnh Vượng đền bù.

Phiên tòa thu hút đông đảo người dân đến theo dõi.

Hành vi phạm tội nêu trên của các bị cáo Bùi Ngọc Châu, Trương Thanh Thụ và Nguyễn Thị Hà là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của người dân đến cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp; vì vậy cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Quốc Hương