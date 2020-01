Ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trong dịp tết

Từ đầu tháng 1-2020 đến nay, lượng pháo nổ xâm nhập vào địa bàn tỉnh ta có chiều hướng gia tăng với nhiều chủng loại. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nổ trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đến nay, chỉ tính riêng lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, thu giữ 180 kg pháo các loại. Các đối tượng thường vận chuyển pháo xen ghép với các loại hàng hóa khác nhằm qua mặt lực lượng chức năng trong các hoạt động tuần tra, kiểm soát.

Pháo nổ có nguồn gốc Trung Quốc thẩm lậu qua địa bàn tỉnh bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ.

Được biết, thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các lực lượng chức năng đã tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Nhiều vụ việc đã được phát giác, như: Ngày 2-1, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận xã Trường Lâm (Tĩnh Gia), lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xe container biển kiểm soát 86C-004.78 kéo rơ moóc 86R-000.35 do Võ Hoài Trơn, ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định điều khiển đang vận chuyển 12 kg pháo giàn do Trung Quốc sản xuất. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa chiếc xe nói trên cùng toàn bộ tang vật về bàn giao cho Công an huyện Tĩnh Gia điều tra, xử lý.

Tại Công an TP Thanh Hóa, từ ngày 5-12-2019, đơn vị cũng đã triển khai kế hoạch cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đồng thời, thành lập 115 điểm để tiếp nhận, giao nộp và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn thành phố. Một số vụ việc được phát hiện, như: Trưa ngày 10-1, Đội điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Thảo, sinh năm 1996, trú tại xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc) đang vận chuyển pháo trái phép. Lực lượng công an đã thu giữ 14 kg pháo các loại, gồm 6 giàn pháo hoa loại 36 quả, 1 giàn pháo 96 quả và 50 quả pháo cù. Tại cơ quan công an, Trần Văn Thảo khai nhận số pháo trên là của một người không quen biết thuê vận chuyển từ xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn về TP Sầm Sơn với giá 10 triệu đồng. Khi đến Quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn xã Quảng Tâm thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Dự đoán nguy cơ rất cao sẽ xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép, nhất là trong đêm giao thừa. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 16-1, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; chủ động rà soát lại các giải pháp phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép tại các địa phương để tập trung lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tăng cường nội dung, hình thức và thời lượng tuyên truyền các quy định về phòng chống pháo. Tăng cường tần suất tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa công cộng ở các thôn, bản, khu phố; lắp đặt hệ thống pano, khẩu hiệu; tổ chức tuyên truyền lưu động; tổ chức các điểm tiếp nhận, thu hồi để tạo thuận lợi cho nhân dân giao nộp pháo. Tổ chức cho các hộ gia đình ở các khu vực có nguy cơ cao trong việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ cam kết không nổ pháo. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi vi phạm về pháo.

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết: Cùng với việc tích cực tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân cam kết không sử dụng pháo nổ, tố giác hành vi tàng trữ pháo, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ. Trong đó, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường sẽ tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là các khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, cảng, kho trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá đường dây, tụ điểm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là hoạt động nhập lậu, vận chuyển pháo từ nước ngoài, tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Hằng